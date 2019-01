Despre viitorul clubului UTA

Arad. UTA este în febra pregătirilor, e cea mai importantă perioadă înainte de începerea noului sezon. Am discutat cu directorul executiv al clubului, Decebal Grădinariu, despre țintele acestei ierni, de fapt, despre viitor.

Un lot competitiv

UTA a adus ceva jucători în probe, dar adevărate valori par să ajungă mai târziu la Arad. Nu am aflat lucruri concrete de la conducătorii clubului, dar știm că sae lucrează la transferuri, lucru recunoscut de altfel

“Încercăm să închegăm un lot competitiv în această perioadă, de aceea am început mai repede pregătirea, pentru a vedea la lucru cât mai mulți jucători. Asta, pentru a nu ne ghida doar după recomandările impresarilor. Vrem să punem la dispoziția antrenorilor cât mai mulți jucători, din care să fie aleși cei câțiva care să aducă un plus valoric lotului. Ne dorim să formăm un lot cât mai competitiv, să construim o echipăde valoare pentru perioada imediat următoare, lucru declarat și de antrenorul nostru, Ionuț Popa. Mă refer aici la un termen mediu, mai precis un an și jumătate, maideoarece lucrurile se accelerează și din punct de vedere al stadionului, dar și financiar. La Arad, lucrurile s-au stabilizat și toată lumea așteaptă performanță. E o chestie de bun simț să apreciezi eforturile atât de mari, de a face un stadion, așa că și noi trebuie să fim pregătiți. Dar, nu vă spun o noutate, performanță s-a dorit dintotdeauna la UTA, așa că nu spunem lucruri noi, dar parcă finalizarea stadionului te obligă și mai mult” – ne-a declarat Decebal Grădinariu.

Despre tinerii jucători

Se tot vorbește despre achiziția unor jucători născuți în anul 2000, deoarece FRF obligă cluburile să aibă în teren, din campionatul următor, câte doi.

Ne lămurește același Grădinariu: „E un deziderat al nostru să aducem jucători tineri, de calitate. Când sunt la o vârstă mai mică, sunt mai accesibili, dar trebuie să și confirme până ajung aici. E nevoie să aibă rezultate, deoarece și noi avem o pepinieră extraordinară. Dar, trebuie să se știe că mulți dintre juniorii noștri nu sunt din Arad, însă îi susținem necondiționat, tocmai pentru a ajunge la prima echipă. Nu e o alegere între campionate ori sezoane, ci o chestie pe care o facem de ani de zile, cu rezultate peste nivelul național”.

Mai vine Benga?

Revenind la zilele noastre, trebuie să mai spunem că se fac eforturi pentru a se completa lotul cu jucători de valoare. Din păcate, fundașul central Benga ar putea să nu mai evolueze în retur pentru UTA.

“Știm că Benga este în Italia, dar are probleme cu viza de intrare în România. În funcție de situație, vom lua deciziile care se impun” – conchide Grădinariu.