Destinele frânte de la Gară

Zeci de suflete își fac veacul pe străzile Micii Viene. Doar că problema oamenilor străzii, care își fac veacul în zona Stației CFR Arad, de exemplu, nu mai este de actualitate pentru nicio autoritate. Este o problemă pe care nicio administrație românească de după 1989 nu a reușit să o rezolve. Aşa că au abandonat-o. Azi nu se mai străduieşte nimeni să rezolve problema. Au trecut aproape trei decenii, degeaba. Acum, în anul 2018, aproximativ 20 de suflete dorm pe țevile de termoficare de la piciorul pasajului ce duce spre Grădiște și își fac veacul cât e ziua de lungă cu pungile de aurolac la gură exact în zona gării. Pentru a afla poveștile dure ale acestor suflete pierdute, am stat de vorbă cu o familie ce locuiește pe stradă, acolo, la gară, printre boschetari.

Familia de pe țevi

Am stat de vorbă cu o familie, cu o fetiță, ce doarme de peste două luni de zile într-o construcție improvizată pe țevile de la baza pasajului ce duce înspre Grădiște. El are 36 de ani, ea 23 de ani, nu sunt căsătoriți însă au o fetiță de trei ani și jumătate. De mai bine de două luni de zile nu mai au unde să stea. Ca atare, au construit din lemne și folii de plastic un adăpost improvizat peste țevile de termoficare. Un cămin improvizat pe o sursă de căldură. Şi o situaţie cruntă, care, din păcate, pare fără ieșire. Din adăpostul improvizat, la un moment dat am zărit atât chipul mamei, cât și al fetiței, care la prima vedere părea curată. Locul în care locuiesc cele trei suflete ne-au dat, însă, fiori gândindu-ne la frigul crunt, mizeria din zonă și oamenii dubioși de aici.

Cum au ajuns în această situație?

Bărbatul ne spune că, până în urmă cu două luni de zile, părinții lui locuiau în municipiu, însă au vândut locuința și s-au mutat din oraș. Astfel, bărbatul și familia lui au ajuns pe străzi. Tot bărbatul ne mai spune că nu vrea să își dea fetița în grija Statului. Acesta este şi motivul pentru care nu merge la adăpost, deoarece o poate pierde. Acolo, ne spune bărbatul, nu sunt primiți minorii, iar el nu acceptă să își dea copilul. Nu știm cât de veridice sunt informațiile furnizate de bărbat, dar cert este că trăiește cu familia lui printre ceilalți oameni ai străzi, un lucru destul de periculos dacă nu faci parte din lumea lor. Despre cum și în ce condiții crește fetița de doar trei ani și cum destinul său este frânt de dinainte de a-și începe viața, nu are sens să mai vorbim. Viaţa pare să nu-i ofere nicio şansă.

„Am copilărit printre oamenii străzii, îi știu pe toți, nu se leagă de noi. Ne lasă în pace”, ne spune bărbatul. „Nu accept să stea aici pe lângă noi și să consume alcool. Ei stau puțin mai încolo de noi”, ne mai explică tatăl încercând parcă să ne ofere o garanţie că viaţa nu-i chiar atât de gravă pe ţevile de termoficare. Nu l-am crezut.

La lucru, direct de pe țevi?

Tatăl vrea să se angajeze. Ne-a spus că va face tot posibilul pentru a putea pleca de pe stradă cu familia lui cât de curând. Ne este greu însă să credem că acesta va putea să lucreze în condițiile în care va pleca și va veni de la lucru direct de pe țevile de termoficare.

De vorbă cu oficialii!

Am stat de vorbă atât cu Florin Barna, directorul general al Poliției Locale Arad, cât și cu Oana Pîrvulescu, directorul Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad (DDAC) pentru a afla dacă există pârghii pentru a oferi un sprijin acestei familii.

Plan pe termen mediu

De departe una din condițiile ca un om al străzii să poată fi ajutat este să aibă buletin de Arad. Mai apoi, ne spune Oana Pîrvulescu, bărbatul ar trebui să o ducă pe mamă și pe fetiță la un centru primire minori, în regim de urgență, pentru a trăi în condiții decente, iar el să înceapă să lucreze pentru a-și procura o chirie, iar ulterior să o ia pe mamă și pe copil în locul închiriat. În privința unui apartament social, de la Primărie, aproape nicio șansă. Listele de așteptări sunt lungi, cu multe familii nevoiașe.

Poate interveni Poliția TF?

De ce nu se poate interveni în locul în care se știe că, de mai bine de 20 de ani, dorm oamenii străzii, ne explică Florin Barna, directorul Poliției Locale Arad. În primul rând, terenul unde dorm oamenii străzii este al Direcției Regionale Căi Ferate Timișoara. Ca atare, acesta intră sub jurisdicția Poliției Transporturi Feroviare – TF. Adică, Poliţia Locală nu are pârghii nici pentru a-i ajuta și nici pentru a-i dispersa din zona Stației CFR Arad.

În loc de concluzie

Practic, lipsa unei legislații bune, neimplicarea tuturor factorilor care ar trebui să găsească soluții și să le aplice, nu fac altceva decât să încurajeze oamenii străzii să trăiască în astfel de condiții. Despre bolile pe care toți acești oameni ai străzii le au nu vom vorbi de această dată. Mai trist este că, an de an, suflete inocente sunt condamnate încă de la naștere de zeci de ani de zile. Vom reveni pe marginea acestui subiect.