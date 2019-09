Detașamentul de Pompieri Arad și provocarea Tetris

Miercuri, 18 septembrie, pompierii Detașamentului Arad au dat curs provocării Tetris. Și nu a fost ușor. Salvatorii au desfăcut un container Multirisc, iar echipamentele și instrumentele aflate în interior au fost aranjate pe jos, în curtea sediului ISU Arad, ca într-un joc Tetris. De alfel, și pompierii au intrat în joc, în fotografiile efectuate cu ocazia provocării putând fi văzuți atât pompierii, cât și cei de la SMURD, aranjați, alături de echipamente, exact ca într-un joc Tetris.

Dacă sunteți curioși să aflați ce se află în interiorul containerului Multirisc, vă putem informa că acesta conţine, în sertare şi rafturi, cărucioare şi lăzi metalice, în interiorul cărora sunt aşezate echipamente diverse, de la un cort militar (cu încălzire), sisteme pneumatice de ridicare, echipamente de descarcerare, de pătrundere, echipamente pentru imobilizarea pacienţilor, tărgi de transport speciale, unelte, trei generatoare electrice, chiar şi materiale de construcţii, aparat pentru detecţia curentului electric fără atingere şi multe alte echipamente specifice (PSI, de protecţie pompieri, salvare de la înălţime etc). Containerul este dotat și cu un aparat de detectare a persoanelor surprinse sub dărâmături sau sub alte materiale, având posibilitatea de a detecta sunete şi a capta imagini din locuri strâmte. Sistemul este compus din cameră articulată, cu braţ telescopic de patru metri şi senzori acustici.