Dezbatere anemică pe bugetul Aradului

Sala Ferdinand a Palatului Administrativ a găzduit, miercuri după-masă, o dezbatere publică pe tema bugetului municipiului Arad pe 2019 şi a excedentului bugetar. Nu se poate spune că arădenii au fost interesaţi de subiect din moment ce la dezbatere au fost prezente doar 35 de persoane, în cea mai mare parte reprezentanţi ai Primăriei. Au fost prezenţi şi trei consilieri locali PSD (Gheorghe Săplăcan, Ilie Cheşa, Cosmin Buruc), doi din partea PNL (Bogdan Boca şi Antoanela Naaji) şi consilierul Pro România, Marin Lupaş.

După o prezentare succintă a bugetului, realizată de Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, au urmat luările de cuvânt. Doar două persoane s-au înscris: Dorina Lupşe, preşedinta ULAL Arad, şi Marin Lupaş. Prima a solicitat creşterea cuantumului subvenţiilor acordate către populaţie pentru energia termică „astfel încât arădenii să achite în continuare o valoare de 276 de lei/ gigacalorie, la fel ca în prezent”. Dorina Lupşe a mai evidenţiat faptul că în buget nu s-a alocat niciun leu pentru reducerea factorilor de poluare la nivelul municipiului. De asemenea, ea a remarcat că suma alocată pentru consolidarea monumentelor istorice este extrem de mică. „Ne întristează faptul că se prăvăleşte oraşul peste noi, într-un imens nor de praf, iar în buget sunt trecuţi pentru apărare doar 203.000 lei, pentru anul bugetar” – şi-a încheiat intervenţia preşedinta ULAL.

După cum a mărturisit în debutul luării de cuvânt, Marin Lupaş s-a erijat în „lider de sindicat al angajaţilor din Primărie”, solicitându-i primarului Gheorghe Falcă să spună dacă înainte de a pleca la Bruxelles – „lucru care sper să se întâmple” – s-a achitat de „obligaţia morală” de a creşte salariile angajaţilor Primăriei. „Aţi prevăzut o astfel de creştere în acest buget? Că până acum v-aţi bătut joc de ei, pur şi simplu!” – a punctat Marin Lupaş. Şi în susţinerea acestei afirmaţii a prezentat veniturile funcţionarilor: 1.900 de lei pentru un angajat cu 3 ani vechime, 2.200 de lei pentru unul cu 15 ani vechime şi 2.600 de lei pentru un funcţionar cu 30 de ani vechime.

Deşi a fost provocat cât se poate de direct, Gheorghe Falcă nu i-a oferit un răspuns exact lui Marin Lupaş. I-a spus că nu are nicio calitate să vorbească în numele angajaţilor Primăriei şi l-a invitat pe proaspătul reprezentant al Pro România să-şi vadă de propriul loc de muncă. Apoi, primarul a prezentat evoluţia comparativă a bugetului municipiului Arad în ultimii ani, insistând pe faptul că Guvernul PSD a „furat” din banii arădenilor. A fost momentul în care consilierul PSD Ilie Cheşa – în „stil propriu şi personal” – a început să vorbească peste Gheorghe Falcă. Social-democratul era nemulţumit de ce face referire primarul la PSD într-o dezbatere despre buget. Desigur, prezentarea primarului a continuat. Iar după ce s-a încheiat, consilierul PSD Cosmic Buruc s-a gândit şi el că ar avea ceva de spus… De precizat că niciunul dintre cei doi aleşi nu s-a înscris la cuvânt, aşa cum prevede regulamentul, în ciuda faptului că în deschiderea dezbaterii city-managerul Claudia Macra – care a condus dezbaterea – i-a invitat de două ori pe cei care doresc să exprime un punct de vedere, să îşi anunţe intenţia. Cu nota aceasta de amatorism s-a încheiat, la aproximativ 35 de minute după ce a început, dezbaterea organizată de Primărie pe tema bugetului.

Înapoi în trecut!

„În dezbaterea bugetului de astăzi, am prezentat veniturile şi cheltuielile la nivel de investiţii. Aşa cum aţi putut constata, bugetul Aradului pe 2019 este cât bugetul dintre anii 2007-2008. Efectiv PSD ne-a dus în urmă cu zece ani la nivel de venituri, iar cheltuielile evident că au crescut faţă de acum zece ani. Anul trecut, Aradului i-au fost furate 16 milioane de euro, iar anul acesta 12 milioane de euro. Avem cele mai mici investiţii din bugetul local al anului 2019. Dacă nu am avea aduşi bani europeni, dacă nu am avea banii din proiectele mari, care sunt multianuale, Aradul ar avea o mică parte la nivel de investiţii” – ne-a declarat după încheierea dezbaterii, primarul Gheorghe Falcă, iniţiator al celor două proiecte de hotărâre vizând bugetul şi excedentul bugetar.