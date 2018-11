Dialoguri Româno-Chineze la „Moise Nicoară”

La această activitate au participat consilierul cultural Zhao Li și secretarul III din cadrul Ambasadei Republicii Populare Chineze în România QiYue, precum și prof.univ.dr. Lizica Mihuț, președintă a Casei Româno-Chineze, filiala Arad.

Sesiunea a început cu un cuvânt de bun venit din partea gazdelor, rostit de directorul colegiului-gazdă, Diana Achim, urmat de cuvântul președintei Casei Româno-Chineze, filiala Arad, care a amintit faptul că și în anul precedent Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad a susținut o activitate asemănătoare, interdisciplinară, cu referate din mai multe domenii: geografie, fizică, matematică, literatură, arte etc. Sesiunea din acest an a fost rezervată elevilor de la profilul filologie, coordonați de prof.dr. Diana Șimonca Oprița și moderați de prof.dr. Janina Flueraș, pe teme interesante de folclor, abordate comparativ: Dragonul și zmeul în culturile tradiționale chineză și română (Denisa Lancea, Mara Onica); Simbolistica apei în cosmogonia popoarelor român și chinez (Raluca Popa, Bianca Călugăreanu, Patricia Stanca); Zodiacul chinezesc vs. Calendarul tradițional românesc (Roxana Budăi, Bianca Panin); „Yin și Yang” – teoriile cosmogonice în cultura română și chineză (Ariadna Sturz-Lazăr, Andra Călinoiu); Rokurokubi− ipostaze malefice ale femininului în culturile română și chineză (Robert Ciobanu, Francesca Bar, Năstasie Alexandra); Feng-Shui sau despre o simbolistică a spațialității în cultura românească și chineză (Alessandra Cuș, Izabela Geantă); Strigoii și Jiangshi în cultura orientală și europeană (Călin Fanea, Alexandru Rus). Profesorul de filosofie dr. Cosmin Colțun a formulat concluziile, vorbind despre Referențialul taoist și cultura chineză tradițională precum și despre beneficiile abordării comparative ca metodă de cercetare.

Elevii și profesorii participanți au primit diplome cu o grafică de excepție creată de prof. Alexandra Nicula.

Directoarea Colegiului Național „Moise Nicoară” a transmis celor prezenți că această întâlnire reprezintă și debutul unui proiect educativ discutat în principiu cu reprezentantele Ambasadei Chinei, proiect care va avea ca obiectiv cunoașterea reciprocă a elevilor și profesorilor din cele două țări.