Omul de afaceri Dieter Kaas, acuzat de DIICOT de pornografie infantilă şi act sexual cu un minor în formă continuată, rămâne în arest preventiv. După ce judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad a analizat dosarul de urmărire penală şi a decis să îl plaseze pe austriac după gratii pentru 30 de zile, avocaţii omului de afaceri au contestat această decizie. La o săptămână distanţă, Curtea de Apel Timişoara a decis că măsura Tribunalului Arad este corectă. Aşa că Dieter Kaas rămâne după gratii pentru cel puţin 30 de zile. „Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Kaas Dieter Wolfgang împotriva încheierii penale nr. 253/03.10.2018 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad”, se arată în soluţia pe scurt a instanţei din Timişoara. Această decizie este definitivă şi nu mai poate fi atacată.

Dieter Kaas a ajuns în atenţia publicului în luna mai a acestui an, când a fost reţinut de DIICOT Arad, fiind acuzat de pornografie infantilă şi act sexual cu minori. Anchetatorii susţineau la momentul respectiv faptul că austriacul, nu potent om de afaceri, cu o societate care are filiale în mai multe ţări şi o cifră de afaceri anuală de peste 400 de milioane de euro, ar fi convins două minore din Arad să îi trimită poze cu ele îmbrăcate sumar sau chiar dezbrăcate. Mai mult, contra unor sume de bani, minorele ar fi întreţinut şi relaţii sexuale cu Kaas. În primă fază, austriacul a fost plasat în arest la domiciliu, după care a fost cercetat sub control judiciar. Ulterior, în luna octombrie, după ce dosarul a intrat pe rol la Tribunalul Arad, Dieter Kaas a fost plasat în arest preventiv.