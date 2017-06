Digisport face jocurile meciului tur al barajului

După ce am aflat datele de disputare ale dublei manșe a barajului pentru un loc în prima divizie, dintre ACS Poli Timișoara și UTA, au apărut și primele amănunte despre manșa tur, care se va disputa pe 11 sau 12 iunie. Digisport, cea care are exclusivitate la transmiterea barajului, nu vrea să transmită, duminică seara, prima manșă. Iar asta, deoarece are contractate partide din cadrul preliminariilor Campionatului European de Fotbal, de la ora 19, respectiv 21.45.

Așa stând lucrurile, dacă la tragerea la sorți iese Timișoara gazdă, meciul se va disputa luni, în nocturnă, când grila de program e liberă. În schimb, dacă UTA va fi gazdă, cel mai probabil meciul va fi programat duminică, de la ora 17.

Apropo de tragerea la sorți, deși ea a fost anunțată pentru astăzi, se pare că ea va avea loc mâine, cei de la UTA dorind să fie prezenți la fața locului când va avea extragerea.