Dimitri Vegas&Like Mike au mixat „Constantine, Constantine” la UNTOLD

Zeci de mii de persoane au dansat neobosiţi în a treia noapte de UNTOLD. Organizatorii au anunțat că în a treia seară de distracţie au participat peste 92.000 de oameni.

Pe scena principală a festivalului UNTOLD au urcat în a treia seară Mark Azekko, Subcarpați, The Prodigy, Danny Avila, Alesso, Dimitri Vegas&Like Mike și Steve Aoki. Pe celelalte scene au concertat alți peste 40 de artiști: Loco Dice, Steh Troxler, Dope D.O.D, Flux Pavilion, Andy C, The Glitch Mob și mulți alții.

Legendara trupă britanică a făcut un show incendiar pe scena de la Cluj Arena. Vechile hituri ale trupei, „World’s on Fire”, „Firestarter” sau „Smack My Bitch up” au încins atmosfera pe stadion, chiar dacă o bună parte dintre cei prezenţi nici măcar nu erau născuţi pe vremea când The Prodigy lansa aceste piese pe MTV şi vindea milioane de albume.

La fel de energici și comunicativi ca și în tinerețe, britanicii i-a declarat pe fanii din primele rânduri adevărații VIP ai concertului.

„Constantine, Constantine”

O altă surpriză a serii a fost spectacolul făcut de Dimitri Vegas&Like Mike. Cei doi belgieni au creat o strânsă legătură cu publicul din România cărora le-a mixat cunoscuta piesă românească „Constantine, Constantine”. Fanii au fost uimiți, dar au reacționat imediat și i-au aclamat pe muzicienii veniți la Untold pentru a patra oară.

„CAKE ME”

Unul dintre cei mai așteptați artiști ai serii a fost Steve Aoki. Artistul a fost prezent și la ediția de anul trecut și a rămas impresionat de publicul din România. Steve Aoki a respectat tradiția și și-a răsplătit fanii la final cu 13 torturi delicioase.

„Festivalul UNTOLD mi-a schimbat viața! Anul trecut ploua cu găleata, era 7 dimineața și publicul totuși nu pleca acasă. Atunci am înțeles ce înseamnă când un român spune CAKE ME! E impresionant! E măreț ce se întâmplă la Cluj! E magic!”, a declarat STEVE AOKI.

Live pe PRO TV

Anul acesta, în premieră pentru Romania, PRO TV va transmite UNTOLD LIVE – Armin van Buuren. În noaptea dinspre duminică spre luni, de la 02:15, Armin van Buuren va ajunge în casele tuturor românilor care își doresc să simtă atmosfera unică de la UNTOLD. În 2017, celebrul DJ a mixat timp de 5.5 ore, fără nicio pauză, show-ul sau de la UNTOLD fiind în fiecare an unul din cele mai așteptate concerte din România.