„Diplome de licență fără studii”, încă o condamnare

După ce profesorul universitar Lucian Păiuşan şi-a recunoscut faptele şi a fost condamnat pentru luare de mită, a venit rândul unei noi condamnări în dosarul „Diplome de licență fără studii”. Şi de această dată vorbim tot despre un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Inculpatul care a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei este Maria Giuseppina Di Matteo. Aceasta a fost cercetată de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă în formă continuată, complicitate la infracţiunea de fals informatic şi complicitate la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Practic, potrivit informaţiilor noastre, inculpata era una dintre persoanele care intermediau „înţelegerile” dintre studenţii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad şi cadrele didactice şi informaticienii aceleiaşi instituţii.

Şi condamnarea

Procesul în care Maria Giuseppina Di Matteo şi-a primit pedeapsa a fost judecat la Tribunalul Arad. Iar sentinţa sună aşa: „condamnă inculpata Di Matteo Maria Giuseppina la un an şi zece luni închisoare, pentru infracţiunea de cumpărare de influenţă. Condamnă pe inculpata Di Matteo Maria Giuseppina la un an închisoare, pentru complicitate la infracţiunea de fals informatic. Condamnă pe inculpata Di Matteo Maria Giuseppina la un an închisoare, pentru complicitate la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Contopeşte pedepsele stabilite în sarcina inculpatei în pedeapsa cea mai grea de un an şi zece luni închisoare, la care se adaugă sporul de opt luni închisoare, inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de trei ani”.

În plus, italianca trebuie să respecte şi anumite cerinţe ale instanţei, cum ar fi să se prezinte la serviciul de probaţiune Arad, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lor, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile, să comunice schimbarea locului de muncă. Totodată, Maria Giuseppina Di Matteo trebuie să execute 90 de zile de muncă în folosul comunităţii la Consiliul Local Arad sau la Consiliul Local Vladimirescu.

Se poate ataca cu apel

Trebuie precizat faptul că sentinţa Tribunalului Arad nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel în zece zile de la comunicare.