Direcția de Asistență Socială Arad a inaugurat prima sală de clasă de la Creșa săptămânală nr. 1

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială (DAS) Arad au precizat că în următoarea perioadă urmează să fie renovată și redecorată și cea de-a doua sală a creșei. „Acest demers se dorește a fi unul care să implice societatea civilă, atât persoane fizice cât și persoane juridice de drept privat în dezvoltarea serviciilor oferite deja la nivelul creșelor publice existente la nivelul municipiului Arad.

Încă de la momentul inițierii acestei idei ne-am dorit să vedem în ce măsură există deschidere din partea arădenilor pentru a participa alături de noi la crearea a ceva inedit, la a adăuga un plus de valoare spațiului în care își petrec timpul și se desfășoară activitățile copiilor înscriși la creșa săptămânală. Am avut încă de la început un răspuns pozitiv atât din partea celor care doreau să se implice prin sponsorizarea acțiunii noastre, cât și din partea voluntarilor, care au avut un aport substanțial în redecorarea acestui spațiu, în special elevii Colegiului de Arte <<Sabin Drăgoi>>. Am întâlnit dorință de implicare, entuziasm și participare activă în ceea ce tindem să realizăm, iar feed-back-ul primit a fost unul încurajator și motivant.

Ne dorim să continuăm astfel de acțiuni și la alte creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială și invităm persoanele interesate să se alăture inițiativei noastre, întrucât astfel de colaborări public-private aduc un aport substanțial comunității în care se desfășoară”, au precizat reprezentații DAS.