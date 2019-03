Discurs de la tribuna Parlamentului, pentru OUG 114

ARAD. În cadrul dezbaterilor privind moțiunea simplă împotriva ministrului Eugen Teodorovici, la tribuna Parlamentului a urcat și deputatul arădean Eusebiu Pistru. Acesta a vorbit despre importanța OUG 114 și impactul acesteia asupra vieții românilor.

„Grupul Parlamentar ALDE respinge conținutul moțiunii simple depuse de PNL, PMP și USR deoarece ideea ordonanței este bună. Ea urmărește câteva lucruri necesare pentru români: în primul rând reducerea dobânzilor pe care românii și companiile le plătesc la bănci, în al doilea rând aducerea la suprafață a muncii la negru din construcții prin creșterea veniturilor din domeniu care are și implicații în readucerea în țară a românilor care muncesc în țările europene și nu în ultimul rând fixarea prețului la energie pentru familiile nevoiașe. Un lucru este cert că Ordonanța nu va fi abrogată, dar că anumite modificări se pot face dacă din aceste discuții și consultări, pe baza unor analize, vor rezulta soluții mai bune. Vrem să găsim o formulă mai bună care să protejeze populația, dar să fie și agreată de sistemul bancar. Trebuie subliniat faptul că această ordonanță are o serie de măsuri ce vizează stimularea dezvoltării economice prin creșterea nivelului investițiilor și susținerea proiectelor cu beneficii directe către cetățeni. Această ordonanță are un capitol important în care instituie o serie de măsuri în domeniul investițiilor publice. Pe sectorul bancar dorința noastră de a avea dobânzi mai ușor de suportat, având în vedere că nivelul dobânzilor în România este ridicat. Această OUG nu a fost făcută pentru a face viața grea băncilor, ci pentru a face o viață mai ușoară românilor. În ceea ce privește Pilonul II de pensii, ALDE nu va permite eliminarea acestuia”, a punctat Eusebiu Pistru, în Parlament.