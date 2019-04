Disney lansează un serviciu de streaming cu producții dedicate întregii familii

Aplicația Disney+, cu abonamente lunare care permit accesul la conținuturi fără reclame, va fi lansată mai târziu, anul acesta. Prețurile pentru noul serviciu nu au fost încă anunțate.

În afară de filme și producții de televiziune marca Disney, serviciul va include programe din universul Marvel, din francize populare precum “Star Wars”, “Toy Story”, dar și de la National Geographic.

Unele producții vor fi lansate direct pe aplicația Disney+, altele vor fi difuzate online după ce vor rula în cinematografe.

Gigantul din industria de divertisment încearcă să se transforme dintr-o companie lider în domeniul televiziunii prin cablu într-un concurent notabil pe piața de streaming, dominată de Netflix, care, de la lansarea sa în urmă cu 12 ani, a adunat 139 de milioane de clienți.

În prezent, mai multe companii se orientează spre serviciile de streaming: Apple Inc, WarnerMedia de la AT&T Inc etc.

În martie, Disney a finalizat procesul de preluare a companiei 21st Century Fox, cumpărată de la magnatul media Rupert Murdoch pentru suma de 71 de miliarde de dolari.

În cadrul tranzacției au fost preluate Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000 Pictures, Fox Family, Fox Animation, departamentele creative din domeniul televiziunii Fox, Twentieth Century Fox Television, FX Productions, Fox21, FX Networks, National Geographic Partners, Fox Networks Group International, Star India, precum și acțiunile Fox la Hulu, Tata Sky, și Endemol Shine Group.

Tranzacția a oferit și control asupra unui catalog uriaș de producții de succes, precum “Star Wars”, “Avatar”, “Deadpool” și “The Simpsons”.

Disney a avut un contract încheiat cu Netflix, în baza căruia a permis difuzarea pe serviciul de streaming a unor superproducții precum “Pantera neagră/ Black Panther” și “Frumoasa și Bestia/ Beauty and the Beast”, după ce au rulat în cinematografe, dar a pus capăt înțelegerii anul acesta, pentru a-și alimenta propriile ambiții.

Sursa: Mediafax