DJ Vibe Drops, din Arad, a semnat cu Global Records! Ascultă-i cea mai nouă piesă

Muzica arădeană își face simțită prezența la cel mai înalt nivel. DJ-ul Vibe Drops a semnat cu Global Records, una dintre cele mai mari și importante case de producție autohtone. Vorbim de o colaborare extrem de importantă pentru muzica arădeană, având în vedere faptul că Global Records reprezintă nume precum: INNA, Antonia, Alexandra Stan, Lariss, Nicoleta Nucă, Mira, Carla’s Dreams, Lori, Yanka.

Cine este Vibe Drops?

Vibe Drops este rebrandingul proiectului Dj Take, nume în spatele căruia este de fapt arădeanul Cătălin Dogaru. În vârstă de 29 de ani, Cătălin este prezent în lumea muzicii de mai bine de 10 ani, în 2009 lansând prima piesă la o casă de discuri din Italia.

„Nu am activat foarte mult pe scena muzicală arădeană, întrucât în 2013 am plecat în Capitală, lucrând mai mult pe partea de producție. Vibe Drops este proiectul meu de suflet la care țin foarte mult, am dorit nespus să-l lansez cu ani în urmă. Îmi pun foarte multă speranță și încredere în acest proiect, mai ales că fiecare piesă va fi o experiență nouă și va avea mereu alte trăiri și stări. Sper că piesele mele vor fi mereu diferite, nu îmi doresc să am un tipar standard, vreau ca de fiecare dată să mă autodepășesc și să creez ceva frumos si plăcut, cu un sound internațional”, ne-a spus Cătălin.

Despre „Rose on Fire”

Piesa „Rose on Fire”, semnată Vibe Drops feat. Chriss Grey & Anna, s-a născut dintr-o joacă între prieteni. „De sărbători ne-am întâlnit, am avut câteva idei și în 2 săptămâni am scos melodia. Nu ne-am gândit că va avea succes, fiind făcută mai mult în joacă”, ne-a mai spus Cătălin Dogaru.

Piesa celor doi arădeni – Cătălin și Cristi împreună cu tânăra Ana din Timișoara poate fi ascultată pe platforma youtube.