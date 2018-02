DNA, la AJOFM Arad

Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) a finalizat ancheta începută în februarie 2017 la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Arad, cu privire la derularea unui program de formare profesională cu finanțare europeană, care ar fi fost fraudat prin faptul că mai mulți beneficiari nu ar fi primit cei 500 de lei la care ar fi avut dreptul, iar banii ar fi fost însușiți de către organizatori.

Reprezentanții DLAF ne-au informat că dosarul a fost trimis DNA: „Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a finalizat acțiunea de control privind proiectul «Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor şomerilor tineri, în integrarea pe piaţa europeană a muncii», al cărui beneficiar a fost Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – AJOFM Arad. Întrucât au fost constatate indicii privind săvârșirea unor posibile fapte de natură penală, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a sesizat organele judiciare competente, respectiv Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul teritorial Timiş”.

În prezent, procurorii DNA fac cercetări „in rem”, cu privire la fapte, urmând să audieze beneficiari ai programului și organizatori.

Niciun angajat audiat

Directorul AJOFM Arad, Marinel Henteș, spune că în timpul anchetei derulate anul trecut nici el și nici alți angajați ai instituției nu au fost audiați. „Anul trecut, în timpul audierilor desfășurate de DLAF la sediul Poliției din Arad, au fost audiate, din câte am auzit, doar persoanele care au beneficiat de proiect. Printre acestea s-a aflat și fiica mea, pe atunci studentă, pentru că s-a înscris în proiect și a urmat un curs. Noi am transmis DLAF toate documentele legate de program, iar de un an nu mai știam nimic de anchetă. Chiar urma să facem o solicitare în scris pentru a fi informați despre stadiul cercetărilor”, a declarat Henteș.

Șeful AJOFM nu crede că suspiciunile anchetatorilor se vor adeveri. „La fiecare proiect derulat de AJOFM lucrează vreo patru-cinci angajați, dar nu cred că vreunul a atentat la cei 500 de lei destinați cursanților. Vă dați seama că e vorba de beneficiari tineri, mulți dintre ei înscriși în proiect doar pentru a primi acești bănuți…”, a spus Henteș.

Suspiciunile

La începutul lunii februarie 2017, DLAF a început cercetări cu privire la posibila fraudare a proiectului „Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor şomerilor tineri, în integrarea pe piaţa europeană a muncii”, derulat de AJOFM Arad prin POSDRU începând cu anul 2009. Bugetul alocat proiectului a fost de aproximativ 700.000 de lei.

Directorul actual al instituției, Marinel Henteș, este cel care semnase la vremea respectivă contractele de finanțare și se ocupase de gestionarea proiectului. „Eu m-am ocupat doar în primele luni de acel proiect și nu îmi amintesc foarte multe detalii”, declara Henteș la vremea respectivă.

Directorul mai spunea că în urma unor discuții pe care le-a avut cu beneficiari care au fost audiați, între care fiica sa, a aflat că există suspiciunea că unii dintre aceștia nu și-au primit cei 500 de lei la care aveau dreptul pentru că au urmat programul de formare profesională. „Noi avem tabele cu semnături din care rezultă că și-au luat banii, avem ordine de plată de la casierii, nu știm de ce există această suspiciune”, declara directorul AJOFM.

Anchetatorii bănuiesc că organizatorii programului de formare și-au însușit o parte din banii destinați celor 250 de cursanți.