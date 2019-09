Doar Frontiera Curtici are 4 din 4!

Victoria Zăbrani – Victoria Felnac 1-1 (Ghergar vs Maxim); AFC 2 UTA – CS Glogovăț 1-4 (Deta vs Dragoș, Negrea, Borteș 2); ACS Socodor – Păulișana Păuliș 1-2 (Pirtea vs Grigorean, Ad. Popa); Frontiera Curtici – CS Beliu 5-2 (Vereș, Al. Mihai 2, Prică, Apostol vs Ruja, Mașniță); Șoimii Șimand – Podgoria Pâncota 6-3 (Șulea 3, R. Caba 3 vs Pădureanu, Dragalina, Hera); Unirea Sântana – CS Ineu 1-3 (Parlapan vs D. Florea 3).

Clasament

1.Frontiera Curtici 4 4 0 0 17-2 12

2.Victoria Zăbrani 4 3 1 0 9-2 10

3.Şoimii Şimand 4 3 0 1 13-7 9

4.CS Ineu 4 2 0 2 10-9 6

5.Unirea Sântana 4 2 0 2 8-7 6

6.ACS Socodor 4 2 0 2 8-7 6

7.CS Glogovâţ 4 2 0 2 6-9 6

8.Păulişana Păuliş 4 1 2 1 7-8 5

9.CS Beliu 4 1 1 2 8-9 4

10.Victoria Felnac 4 1 1 2 5-8 4

11.Podgoria Pâncota 4 0 1 3 5-16 1

12.AFC 2 UTA 4 0 0 4 6-18 0

Etapa viitoare (sâmbătă, 14 septembrie): Pâncota – UTA 2, Ineu – Socodor, Glogovăţ – Sântana, Beliu – Şimand, Felnac – Curtici, Păuliş – Zăbrani.