Documentarul “Marea Unire – România, la 100 de ani” a fost prezentat la Cinema Arta

Acesta pleacă de la contextul istoric internaţional, ajungând la trăirile oamenilor de rând, care şi-au dorit un singur lucru: o ţară în care există acelaşi grai, acelaşi port, aceeaşi simţire, fără graniţe. Au rulat imagini și povești emoționante despre români, despre unire și dezbinare.

Filmările au fost realizate pe teritoriul României, în Arad, Alba-Iulia, Bucovina de Nord şi Basarabia, iar dintre protagoniști fac parte chiar istoricii și profesorii universitari arădeni: Lavinia Betea (naratoarea filmului), Marius Grec și Corneliu Pădurean, deasemenea nepotul lui Ștefan Cicio-Pop, Aurel Birtolon, care are câteva intervenții notabile pe parcursul documentarului. Aceștia, împreună cu actorul Victor Ignat, sosit chiar de la Chișinau, au luat cuvântul imediat după proiecție. Iată câteva fragmente din discursurile lor:

„Avem aici 100 de ani de istorie vie, iar dl. Birtolon care este lângă mine, face legătura între 1918 și 2018. Noi, ca și arădeni însă, trebuie să mulțumim în mod deosebit celor de la Agerpres, pentru că ei au reușit să facă mai mult decât am reușit noi, cei care ne ocupăm de istoria anului 1918, de istoria secolului 19, ca să convingem lumea științifică și cealaltă lume mai putin avizată, că aici la Arad a fost centrul Marii Uniri, că aici s-a zămislit unirea”, a spus Corneliu Pădurean.

„Sunt Aurel Birtolon și sunt mândru de ceea ce am trăit în ultimele zile și mai ales astăzi. Am fost profund impresionat de film și ajung încă o dată la concluzia că sângele apă nu se face. M-am născut român, voi rămâne și voi muri român, dar nu înainte să văd că există și niște schimbări în bine, pentru că din păcate, la ora actuală, România nu mai este cea pe care am cunoscut-o eu acum 75 de ani și sper că (…) mulți tineri care au simțăminte patriotice românești o să reușească să schimbe mersul lucrurilor și că România care a fost o țară de imigrare de secole, va deveni din nou o țară de imigrare, nu de emigrare.(…) Să știți că avem perspective foarte frumoase dacă le consideram cu trecutul glorios pe care neamul nostru l-a avut și o sa ne putem lăuda și pe viitor că România să ajungă acolo unde a fost în 1918.”

Istoricul Marius Grec a mărturisit că „pentru mine, acest film a fost străbătut de un sentiment pe care cred că toți românii ar trebui să-l simtă, și anume, cel de solidaritate. Solidaritatea românească a făcut posibil actul de la 1 decembrie 1918. Este probabil singurul film documentar de lung metraj care scoate în evidență destul de clar rolul pe care l-a avut Aradul în realizarea Marii Uniri (…). Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop, Ioan Suciu, au alcătuit o echipă (…) în care nu a contat decât sentimentul acesta de solidaritate și sentimentul vizionar pe care l-au avut toți trei și nu numai aceștia trei, ci oamenii politici. Acest film reprezintă, nu atât oameni politici, cât bărbați de stat. Din păcate, astăzi, cred că acest film ar trebui văzut de foarte mulți politicieni, să încerce să devină bărbați de stat. A fi bărbat de stat nu e totuna cu a fi politician, a face politică înseamnă responsabilitate pentru celălalt, pentru cel de lângă tine și nu pentru tine.”

Din mediul politic, la eveniment au participat Sergiu Bîlcea, Geanina Pistru și primarul Gheorghe Falcă, pregătit cu câteva cuvinte despre importanța pe care o are acest film în recunoașterea rolului Aradului în procesul Marii Uniri: „Întotdeauna vom avea înaintași și întotdeauna alții după noi o să vină și o să ne evalueze. (…) Facem acest eveniment ca o apreciere a ceea ce a însemnat istoria celor 100 de ani și evident, în timp să avem continuare cel puțin 100 de ani la fel de frumoși.(…) Suntem bucuroși că se pleacă cu respectul a ceea ce a însemnat Aradul în pregătirea manifestării de la Alba-Iulia.”