Dodean își dorește a patra „Olimpiadă”

Bucuroşi pentru cele două medalii de argint obţinute, dar totuşi cu regrete pentru ratarea calificării directe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, tricolorii din delegația de tenis de masă au vorbit despre competiţia din capitala Belarusului şi despre strategia pentru JO 2020. După o semifinală dramatică contra Ungariei, câştigată in extremis cu 3-2, Dodean, Samara şi Szocs au pierdut finala contra puternicei echipe a Germaniei, naţională cu două chinezoaice naturalizate în componenţă.

„Suntem fericite, chiar dacă era mult mai bine dacă luam aurul. Adversarele au fost mai bune în finală, trebuie să învăţăm din greşeli pe viitor pentru a progresa. Mi-a plăcut această ediţie per ansamblu. Domnul Covaliu ne-a ţinut foarte apropiaţi şi atmosfera din Team România cred că a fost cea mai frumoasă de la evenimentele la care am participat. Sunt totuşi optimistă pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Vom trage tare pentru a fi în maxim de formă la calificări şi avem şanse reale”, a punctat multipla campioană europeană, arădeanca Daniela Dodean-Monteiro (CS Municipal).

Sistemul de calificare la JO

Echipele României mai au o singură şansă de a obţine biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Doar 16 echipe din lume vor participa la ediţia niponă. Campionatul European din acest an nu va fi criteriu de calificare, iar ultima carte se va juca la turneul de la Gondomar (Portugalia), în perioada 22-26 ianuarie 2020. 9 locuri se vor acorda atunci. Japonia (ţara gazdă) şi Germania (campioana la Jocurile Europene) sunt deja calificate. Alte 5 locuri se vor acorda pentru campioanele celor 5 continente.

„Samurai 2020”

Pentru arădeanca noastră, cu un palmares impresionant până la 31 de ani, ar fi a patra prezență consecutivă sub cercurile olimpice, după Beijing 2008, Londra 2012 și Rio 2016. De remarcat că din acest an, Dodean a fost inclusă în „Samurai 2020”, programul de asistență specială a sportivilor cu potențial de a obține medalii la cea de a XXXII-a ediție de vară a JO.