Doi arădeni merg la FC Barcelona!

Sute de tineri fotbalişti talentaţi, cu vârste între 10 şi 14 ani, au participat, duminică, la Chişineu Criş, la acţiunea „Performanța are viitor”, proiectul de scouting dezvoltat de Federația Română de Fotbal și Gillette, o marcă din portofoliul P&G.

După ore de jocuri-şcoală pe arena din oraşul de pe Crişul Alb, din cei aproape 700 de participanţi au fost aleşi cei doi fotbalişti arădeni care vor pleca la Barcelona, pentru un antrenament la faimoasa bază „Ciutat Esportiva Joan Gamper”, dar vor și asista la un meci al echipei catalane din tribunele stadionului „Nou Camp”. Totul cu escală de câteva zile pentru un mini-cantonament la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia. Misiunea scouterilor FRF, coordonaţi de „ambasadorii” acţiunii Miodrag Belodedici, Jean Vlădoiu şi Ion Geolgău nu a fost una deloc uşoară, în final fiind aleşi doi mijlocaşi. Este vorba despre Cătălin Vulturar (UTA), component al grupei 2004 antrenată de Dinu Donca și Bogdan Oneț, jucător ce a debutat deja la nivel de seniori, în campionatul Ligii a 4-a. Celălalt ales, Darius Jurj, a jucat în același eșalon deja trei partide și a reuşit un gol pentru CS Ineu. El face parte din grupa 2003 pregătită de Cristian Sculici și Lucian Ardelean la Academia Ladislau Brosovszky.

Record naţional!

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a felicitat Aradul pentru recordul stabilit: 683 participanţi la „Performanţa are viitor”, precedentul datând de anul trecut, de la Putna, 501 competitori. „Am fost plăcut surprins să aflu că au venit fotbaliști din toate colțurile județului nostru, dar şi din Bihor şi Timiş. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul la organizarea acestei acțiuni, în special autorităților locale și conducerea clubului din Chișineu Criș, părinţilor şi antrenorilor acestor viitori fotbalişti ai judeţului. Telefonul primit de la președintele Federației, care mi-a spus că am înregistrat un record de participanți dintre toate localitățile în care s-au organizat preselecții în această ediție a campaniei <<Performanța are viitor>>, m-a făcut să mă simt și mai mândru de cele întâmplate la Chișineu Criș”, a spus Adrian Lucaci, președintele AJF Arad.

Invitaţi de onoare

Câștigătorii au fost felicitați chiar de Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, invitat special al lui Adrian Lucaci, președinte AJF Arad, la acțiunea de la Chișineu Criș. Șeful de la Casa Fotbalului a fost însoțit în județul nostru și de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct FRF, Ciprian Paraschiv, șef al Departamentului de Dezvoltare Fotbalistică al FRF şi Daniel Petcu, manager Growth FRF. Au mai fost prezenţi Claudia Boghicevici, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Arad şi lector. prof.univ. dr. Gabriel Marconi, din partea Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad.