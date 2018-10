Doi bărbați de 80 și 53 de ani, dați dispăruți

Octogenarul – Iosif Fința – a plecat de la domiciliul său din Arad în 17 octombrie și nu a mai revenit. Bărbatul are 1,70 m. înălțime, 50 de kilograme, păr grizonat tuns scurt cu calviție și ochi căprui, iar la data plecării de acasă acesta purta trening galben, pulover vișiniu tricotat și papuci negri. În 9 octombrie, Ion Tisescu, în vârstă de 53 de ani, a plecat de la domiciliul său din Sâmbăteni și nu s-a mai întors. Bărbatul are următoarele semnalmente: 1,78 m., 60 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, are un mers șchiopătat. La momentul dispariției purta pantaloni din catifea și tricou culoare maron, geaca din piele de culoare neagra, și pantofi negri. „Persoanele care dețin informații ce pot conduce la depistarea bărbaţilor sunt rugate să apeleze serviciul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție”, au declarat reprezentanții IPJ Arad.