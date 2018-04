Doi voluntari au promovat Aradul în…Kazahstan!

Desfășurat la Almaty, cel mai mare oraș al Republicii Kazahstan, Târgul Internațional de Turism și Călătorie din Kazahstan s-a desfășurat între 18 și 20 aprilie, iar printre cei prezenți acolo s-au aflat și doi arădeni, membri ai Asociației Turism Alternativ.

Este vorba despre Mario Csipai, președintele asociației și Vlad Crișan, membru fondatori. Aceștia s-au întors recent din Coreea de Nord, unde au participat la Maratonul Internațional de la Phenian. După vizita coreeană, cei doi au făcut o oprire în Kazahstan, unde au participat la Târgul Internațional de Turism din Kazahstan (Kazahstan International Tourism&Travel Exhibition).

Astfel, reprezentanții Asociației Turism Alternativ – singurii reprezentanți ai Româniaie – au prezentat celor aflați la Târgul de Turism de la Almaty orașul și județul Arad, promovând „Arad Free Tours”, proiect al Asociației, călătoriile cu Săgeata Verde și oferta Complexului Muzeal Arad. „Mă bucur că am avut șansa să participăm la acest târg și că am putut reprezenta municipiul și județul Arad aici, în Asia Centrală, o zona cu foarte mult potențial, mai ales în ce privește turismul alternativ. Consider că pe viitor ar trebui acordată o mai mare atenție acestei zone geografice, atât ca destinație turistică, cât și ca sursă de turiști. Asociația noastră se vrea o deschizătoare de drumuri în ceea ce privește turismul, iar participarea la acest târg ne poate deschide unele orizonturi în această direcție. De asemenea, vreau să mulțumesc lui Dan Codre, pentru materialele de promovare a municipiului și județului puse la dispoziție”, spune Mario Csipai, președintele Asociației Turism Alternativ.

Înființată în 2015, Asociația Turism Alternativ a dezvoltat în ultimii ani proiecte de promovare a orașului și județului Arad atât în rândul locuitorilor zonei, cât și în rândul turiștilor, oferind, în principal, tururi ghidate gratuite, realizate de ghizi de turism voluntari.