Donald Trump şi Kim Jong-un s-au întâlnit în zona demilitarizată dintre cele două Corei

Preşedintele american a declarat că vizita în zona demilitarizată a fost programată de câteva luni.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>BREAKING: <a href=”https://twitter.com/NBCNews?ref_src=twsrc%5Etfw”>@NBCNews</a> Special Report: President Trump to meet Kim Jong Un at the DMZ. <a href=”https://t.co/FtT6leBRIX”>https://t.co/FtT6leBRIX</a> <a href=”https://t.co/65Kq1Lh7RK”>https://t.co/65Kq1Lh7RK</a></p>— NBC News (@NBCNews) <a href=”https://twitter.com/NBCNews/status/1145221862223486976?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 30, 2019</a></blockquote>

Întâlnirea între cei doi lideri în zona demilitarizată, care este fără precedent, vine după ce liderul de la Casa Albă a postat pe Twittter că doreşte să se întâlnească cu liderul nord-coreean.

Aceasta este cea de a treia întâlnire între Donald Trump şi Kim Jong-un.

Donald Trump este primul preşedinte american în funcţie care vizitează zona demilitarizată de la frontiera între cele două Corei.