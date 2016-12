Dopaj pe pista arădeană? Maratonistul Sorin Mîneran, testat pozitiv la „Naționale”!

Sorin Mîneran a încheiat cursa cu timpul de 2:30.22, fiind primul în clasamentul CN maraton şi al cincilea în cadrul Maratonului Bucureşti. La finalul curselor, Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) a prelevat probe de la 6 atleți, iar în cazul a doi sportivi acestea au fost pozitive. Astfel, Maria Magdalena Luca (CSU Galați) a fost suspendată patru ani de către ANAD, iar Sorin Mîneran (CS Universitatea Arad) aşteaptă decizia forului naţional antidoping.

„Am primit informarea oficială pentru Maria Magdalena Luca, e vorba de o suspendare pe patru ani de la ANAD. Ea mai poate face apel şi vom vedea ce va urma. În ceea ce-l priveşte pe Sorin Mîneran, care a fost audiat de ANAD, decizia a fost amânată. Nu am primit nimic, doar ştim că s-a amânat, poate au cerut proba B, nu am cunoştinţă. Probele s-au luat atunci, imediat, iar noi am fost informaţi după vreo lună despre asta, nu am înţeles de ce aşa târziu. Nu ştiu când va fi programată şedinţa în cazul Mîneran, probabil în ianuarie, dar repet, nu avem informare oficială în cazul lui. Sper să se încheie anul ăsta, au fost deja destule astfel de situaţii”, a declarat, pentru News.ro, secretarul general al FR Atletism, Ion Buligă.

Mîneran a fost suspendat în 2010, pentru că a folosit o substanţă interzisă, testosteron, interzicerea de participare în competiţii durand până în 2012.

O substanță cu probleme

Din câte se pare, conform 4run.ro, substanța descoperită în proba lui Sorin Mîneran a fost higenamina, un Beta-2 Agonist, toate substanțele din această categorie, conform site-ului WADA, fiind interzise, mai puțin salbutamolul, formoterolul și salmeterolul (toate trei având însă niște praguri care nu trebuie depășite). Higenamina a făcut însă „valuri” în acest an, și din cauza faptului că nu apărea explicit pe lista cu substanțe interzise, vedetele care au fost prinse în 2016 scăpând cu suspendări foarte mici sau fără.