Dorel Căprar: „Cerem CJA să nu mai sifoneze banii publici pe lucrări de mântuială, cum e și drumul Pâncota – Seleuș“

„Am fost sesizați în ultimele două luni de nenumărați cetățeni nemulțumiți de modul în care se lucrează pe drumul Pâncota – Seleuș, dar mai ales de praful alb care se ridică zilnic în acea zonă și care a devenit un factor de poluare. Am discutat cu specialiști în domeniu, care în urma unor verificări în teren ne-au comunicat faptul că există nenumărate nereguli, cea mai gravă fiind folosirea unei pietre din rocă sedimentară calcaroasă, care se sfărâmă la compactare și care va face ca acest drum să nu țină prea mult. Am înțeles că s-au făcut și analize de laborator, în urma cărora s-a constatat că această piatră nu are calitățile necesare conform proiectului. Nici casetările nu sunt conform proiectului, ceea ce iar e o problemă care va duce la degradarea rapidă a drumului.

Fac un apel la conducerea CJA să nu arunce banii publici pe noi lucrări de mântuială. Să nu facă nicio plată până nu se verifică la sânge calitatea lucrărilor, dacă s-au respectat caietele de sarcini și proiectul, având în vedere suspiciunile de care vorbeam.

Totodată, solicit organelor abilitate, Inspectoratului de Stat în Construcții, Gărzii de Mediu, să verifice modul în care firma respectă standardele în domeniu. De asemenea, așa cum am mai anunțat și cu alte ocazii, vom solicita formarea unei comisii în cadrul CJA, care să urmărească îndeaproape modul în care se realizează această investiție și dacă aceste lucrări respectă proiectul și caietul de sarcini. Domnul Cionca ar fi trebuit să facă aceste verificări prin celebra Poliție a Lucrărilor pe care a promis că o va înființa și de care a uitat imediat ce s-a văzut în scaunul de președinte. Spre deosebire de domnul Cionca, noi nu putem să stăm și să privim pasivi cum banii cetățenilor se cheltuie din nou pe lucrări de mântuială, care peste un an vor trebui refăcute, tot din bani publici“, spune deputatul Dorel Căprar, președintele PSD Arad.