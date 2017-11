Dorel Căprar: „Lipsa totală de viziune a administraţiei Falcă provoacă din nou situaţii limită”

„Ca de obicei PNL Arad a venit cu un discurs previzibil, unul bazat pe împingerea responsabilităţii faţă de CET în braţele Guvernului. O temă pe care parlamentarii PSD de Arad şi colegii mei din Consiliul Local Municipal am clarificat-o în nenumărate rânduri. Am spus-o şi în conferinţa de presă, Guvernul nu finanţează pierderi derivate din strategii greşite şi neconforme. Am tot aşteptat ca primăria să vină cu soluţii în ceea ce priveşte aducerea CET pe linia de plutire, mai ales după masa rotundă de la Prefectură şi întâlnirea noastră cu sindicaliştii din instituţie. Un lucru însă este clar, datoria faţă de furnizorul de gaz trebuia plătită de urgenţă pentru a nu pericilita, în primul rând, sănătatea şi confortul termic al cetăţenilor. Dar nu la modul total banditesc în care dorea Gheorghe Falcă, cu milogeli absurde către Executiv, mai ales că i s-a explicat clar şi în mod cât se poate de public cum stau lucrurile de către chiar ministrul Energiei, Toma Florin Petcu şi secretarul de Stat din ministerul de resort, Doru Vişan.

Calea normală şi logică era achitarea sumei din bugetul municipiului, anormală este însă stocarea unui excedent bugetar imens după metoda Falcă, bani proveniţi din taxe şi impozite locale, sume pe care nu este capabil să le cheltuie dintr-o lipsă acută de viziune. Am tot vorbit despre „puşculiţa PNL Arad”, despre proiectele reciclate la infinit an de an, în toate construcţiile bugetare. Despre magaziile pe care le tot reabilitează periodic, studiile de fezabilitate pentru toalete publice şi alte fantasmagorii din curtea lui Falcă. Foarte trist că echipa de consilieri municipali PNL care ar trebui să reprezinte interesele arădenilor se complace în această sarabandă penibilă, orchestrată de primarul Aradului , una care lezează în permanenţă spiritul acestui oraş şi atentează la însăşi inteligenţa şi bunul simţ al oricărui arădean”, afirmă preşedintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar.