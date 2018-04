Dorel Căprar: „O companie românească este interesată să opereze curse de pe Aeroportul Arad“

Președintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, anunță că în urma discuțiilor cu mai multe companii românești și străine, a apărut o variantă concretă, o companie românească, dornică să aducă la Arad curse, București și Viena fiind printre destinațiile propuse.

„Alături de colegii mei, senatorul Mihai Fifor și deputații Florin Tripa și Adrian Todor, am avut mai multe discuții, cu mai mulți operatori, pentru a găsi soluții la rezolvarea problemelor Aeroportului Arad. Nu am dorit să facem publice aceste discuții, până în momentul în care am avut o soluție concretă, care iată că a apărut și există șansa ca pe Aeroportul Arad să se reia cursele aeriene regulate, în momentul de față existând doar zborurile estivale spre Turcia, după cum bine știu arădenii.

Facem un apel public către conducerea Aeroportului Arad, cât și către șefii Consiliului Județean Arad, ca proprietar al aeroportului, să aibă toată deschiderea și să sprijine această inițiativă. E timpul ca Aeroportul Arad, în care s-au investit milioane de euro în ultimii ani, să redevină funcțional, iar arădenii să nu mai fie nevoiți să facă zeci de kilometri, chiar sute, pentru a zbura de pe aeroporturile din județele vecine“, spune Dorel Căprar.