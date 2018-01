Dorel Căprar: „PNL îngroapă Aradul în datorii”

„Deși Aradul are excedent bugetar de 30-40 de milioane de euro, administrația PNL condusă de Gheorghe Falcă apelează la împrumuturi de zeci de milioane de euro de la BERD, pentru a realiza o serie de investiții în cartierele Aradului. În același timp, deși avem sume consistente în bugetul local, aceeași administrație PNL majorează nejustificat taxele și impozitele locale, arătând un profund dispreț pentru cetățenii acestui oraș.

Modul în care Gheorghe Falcă administrează Aradul are o singură explicație: dorința de a hrăni clientela politică a PNL cu zeci de milioane de euro, bani împrumutați de la BERD. De ce apelează la aceste împrumuturi? Pentru că proiectele derulate din bugetul local sau din fonduri europene, un alt capitol la care administrația PNL este repetentă, trec prin procedurile naționale de licitație: SEAP, ANAP etc. Prin urmare, aceste investiții sunt foarte greu de acordat cu dedicație firmelor de partid agreate de Gheorghe Falcă. Astfel că, administrația PNL a ales o cale ușoară pentru a umple buzunarele clientelei politice și anume împrumuturile BERD, unde licitațiile se desfășoară în afara sistemului național, sub supravegherea băncii, care nu e interesată cine câștigă proiectul și nici la ce preț, atâta timp cât municipalitatea plătește împrumutul, dobânzile, comisioanele”, punctează președintele PSD Arad, Dorel Căprar.

În concluzie, Căprar a explicat că va propune unele modificări legislative prin care să se elimine „imperfecțiunile” și „să stopăm jaful din bani publici”.