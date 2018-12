Dorin Stanca: „Cerem redirecţionarea banilor spre investiţii!”

„Am tras un semnal de alarmă în decursul timpului că populismul, tradus prin cheltuieli nesustenabile şi nejustificate este o politică falimentară. Dincolo de declarațiile populiste, analiza judicioasă a indicatorilor de performanță economică confirmă ceea ce am avertizat în mod constant: niveluri record de creştere economică sunt doar pe hârtie. Creşterea nesăbuită a cheltuielilor ne costă pe noi toți. Încetați pomenile, pentru că tot noi le plătim! Incompetența unor guvernanți care au o educație economică precară o plătim noi toți! Priviți cât de lovit e sectorul privat de aceste măsuri: aproape 117.000 de companii din România şi-au închis afacerile ori au intrat în insolvență în acest an, în creştere cu peste 5.600 faţă de perioada similară din 2017. Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 20,7%, în timp ce suspendările de activitate au crescut cu 13,3%. Cheltuielile nesăbuite care nu generează plus valoare ne-au privat de echivalentul a 500 şcoli noi sau 20.000 paturi de spital ce s-ar fi putut construi cu banii risipiți. România are o datorie externă de 100 mld euro. Doar în contul dobânzilor la datoria externă plătim peste 3 mld euro, bani din care puteam construi 250 km autostradă. Iată cum, crescând cheltuielile, am sacrificat investițiile, şi după cum am arătat constant în ultimul an, nu putem avea o creştere economică sustenabilă cu această strategie. PNL a arătat de mai multe ori că ne confruntăm în prezent cu o reducere drastică a investițiilor publice şi private, adică acele instrumente care conduc la o creştere economică sănătoasă. Cerem Guvernului să înceteze risipa banului public şi să redirecționeze banii de la consum spre investiții!”, a declarat Dorin Stanca, vicepreşedinte PNL Municipiul Arad.