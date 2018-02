Dotarea pompierilor, puțin peste 50 la sută din necesar

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad are doar 65 la sută din necesarul de autospeciale de intervenție la stingerea incendiilor. Lipsa autospecialelor de stingere nu este singurul neajuns al inspectoratului. În ceea ce privește tehnica, aparatura, echipamentele și instalațiile pentru diagnosticare, investigare și tratamente medicale există un deficit de 52 la sută. Desigur, pe lângă minusurile la autospeciale, tehnică, echipamente și instalații, ISU Arad se confruntă și cu lipsa de personal. Restructurarea inspectoratului, trecerea în rezervă a unui număr de cadre, prin pensionare, a adus la un număr de 74 de posturi vacante – în condițiile în care peste 90 la sută din personalul unității este destinat misiunilor operative, iar intervențiile cresc de la an al an.

„Din analiza situației operative rezultă o creștere a numărului de intervenții, o nevoie tot mai mare de îmbunătățire a dotării cu tehnică de intervenție complexă – de exemplu autospeciale de stingere dotate cu module de descarcerare și modul de prim ajutor medical calificat -, a creșterii numărului de tehnică și aparatură medicală. O provocare pentru instituție este îmbunătățirea permanentă a dotării din cauza uzurii morale a autospecialelor de intervenție, în special al ambulanțelor SMURD. Se menţin în continuare deficite la substanţe stingătoare şi la materiale şi accesorii pentru intervenţie”, a declarat lt. col. Cristian Gârbău, inspectorul șef al ISU Arad. Însă, cea mai mare și valoroasă resursă este resursa umană, care se diminuează de la an la an, a recunoscut șeful ISU Arad. Tocmai de aceea, inspectoratul a dat drumul la încadrările din sursă externă.