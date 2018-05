Două drumuri judeţene, la licitat

Două drumuri aflate în prezent sub orice critică vor fi modernizate. Consiliul Judeţean Arad a lansat licitaţia pentru lucrările de reabilitare a drumurilor Nădab-Seleuş şi Sânmartin-Olari-Caporal Alexa. Primul drum are o lungime de 21 de kilometri, iar al doilea are peste 23 de kilometri. În cadrul anunţului de licitaţie se solicită ca firmele interesate să ia în calcul şi realizarea proiectelor tehnice, pe lângă lucrările propriu-zise. Suma estimată pentru modernizarea acestor două drumuri este de peste 60 de milioane de lei, iar banii vor veni de la Guvernul României, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Pe loturi

Cu toate că a fost organizată o singură licitaţie pentru ambele drumuri, această licitaţie a fost împărţită în două loturi. Astfel, se va depune câte o ofertă pentru fiecare dintre cele două drumuri. Iar câştigătoare vor fi desemnate firmele care vor veni cu cea mai bună ofertă din punct de vedere financiar. Mai precis, cine se angajează să finalizeze lucrările cu o sumă cât mai mică, va fi declarat câştigător.

Dar să vedem ce sume sunt estimate a fi cheltuite pentru fiecare lot în parte. Pentru lotul 1, respectiv proiectarea şi reabilitarea drumului Nădab-Seleuş, se estimează că va fi cheltuită suma de 25 de milioane de lei. Din acest total, peste 400.000 de lei va costa proiectarea, iar restul banilor, 24,6 milioane de lei, vor fi folosiţi pentru execuţia lucrărilor. În ceea ce priveşte lotul 2, din valoarea totală de 35,2 milioane de lei, 630.000 de lei vor fi folosiţi pentru lucrări de proiectare, iar restul de 34,6 milioane pentru executarea lucrărilor efective de modernizare a drumului.

Termene foarte lungi

Firmele interesate de aceste lucrări pot depune oferte până în data de 11 iunie. Numai că, potrivit anunţului de licitaţie, ofertele ar putea fi deschise de abia în luna octombrie. Dacă scăpăm de contestaţii, contractele ar putea fi semnate până la finele acestui an. Problema vine după aceea. Consiliul Judeţean anunţă că lucrările au termen de finalizare de 48 de luni. Adică nu mai puţin de patru ani. „Din considerente financiare, durata contractului de proiectare şi execuţie pentru fiecare lot în parte va fi de 48 de luni. Executarea lucrărilor pentru fiecare lot în parte se va face pe bază de comandă emisă de beneficiar, în funcţie de asigurarea fondurilor”, spun cei de la CJA.

La mâna Guvernului

Mai precis, dacă primesc bani de la Guvern, reprezentanţii Consiliului Judeţean vor comanda lucrări pe cele două drumuri, dacă nu vin banii, nu se repară nici drumurile. Ce va ieşi din aceste proiecte, rămâne de văzut.