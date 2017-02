Două maşini făcute praf la intersecţia străzilor Frumoasă cu Theodor V. Păcăţeanu

Se pare că este vorba despre o neacordare de prioritate, însă poliţiştii se află la faţa locului şi încearcă să stabilească cine se face vinovat de producerea incidentului rutier deoarece conducătorii auto au dat declaraţii contradictorii. „Atâta pot să vă spun: că nu am văzut din ce parte a venit. Eu am stat oprit şi am vrut să fac la stânga. În rest, de unde m-a luat, de unde a venit, habar nu am. Deci nu am apucat să-l văd. Cu ce viteză o fi venit?! Probabil că a venit cu viteză. Cum a dat în mine, a ricoşat, a dat într-un stâlp, apoi în altul”, a povestit şoferul autoturismului Volvo. Conducătorul maşinii Audi a fost transportat la spital pentru investigaţii medicale amănunţite. Vom reveni cu concluziile poliţiştilor rutieri în ceea ce priveşte împrejurările în care a avut loc accidentul.