TURNU SEVERIN. Şcoala arădeană de judo şi-a confirmat valoarea la finala Campionatului Naţional Under 23, dovadă cele două medalii obţinute: argint –, cat. plus 100 kg, Victoria Nădlac, antrenor Adrian Rău; bronz – David Nagy, plus 100 kg, CS Universitatea-CSŞ Gloria Arad, antrenori Mihai Telechi şi Arpad Nagy.

Să consemnăm alte două clasări onorabile, la o victorie de medalie, locul 5, ocupate de doi judoka de la CSU Aurel Vlaicu Arad: Robert Nagy, plus 100 kg şi Emeric Bogoj, 73 kg. Alţi arădeni în concurs: Kinga Bleicziffer, CS Municipal, locul 7; Roxana Iosub, CS Municipal, Robert Vlas, CS Universitatea şi Darius Giurgiu, LPS Arad – toţi locul 9.