Două noi cazuri de gripă, confirmate la Arad

ARAD. După ce primul caz de gripă din acest sezon rece, din Arad, s-a soldat cu un deces, alte două cazuri de gripă au fost confirmate la noi în judeţ. E vorba de două femei care sunt internate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, pe Secţia de Anestezie-Terapie Intensivă. Potrivit informaţiilor noastre, una dintre ele are 69 de ani şi este din comuna Şagu, iar cealaltă are 87 de ani şi este din satul Mânerău (comuna Bocsig). Purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Simina Roz, ne-a informat că starea celor două paciente este stabilă, acestea aflându-se sub supraveghere medicală pe Secţia ATI.

Reamintim, un arădean de 33 de ani a decedat luni, 7 ianuarie 2019, la Spitalul Judeţean din Timişoara, după ce a fost diagnosticat cu gripă. El nu avea antecedente personale patologice semnificative, dar nu era imunizat antigripal.

În sezonul rece 2017-2018, mai exact la începutul anului trecut, şapte persoane din judeţul Arad – trei sexagenari, trei septuagenari şi un copil de patru ani – au murit după ce au fost diagnosticaţi cu gripă (dar sufereau şi de alte afecţiuni). Niciunul dintre cei care au decedat nu era vaccinat împotriva gripei.