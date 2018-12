Două pârtii de schi deschise în județul Arad!

ARAD. Prima pârtie de schi din județul Arad, cea din stațiunea Moneasa, a fost redeschisă pentru turiști după mai bine de un deceniu. Pârtia a fost amenajată în anii 70 și avea o lungime de 260 de metri, însă a fost închisă în 2006 pentru că în zonă au apărut proprietăți private. Primăria Moneasa a reușit, însă, să facă amenajări în acest an, iar pârtia a fost prelungită cu 100 de metri, astfel că acum are aproximativ 350 de metri. Totodată, o pârtie lungă de 400 de metri a fost deschisă, zilele trecute, pe un deal din Șiria.

Pentru redeschiderea pârtiei din Moneasa a fost necesar acordul unui proprietar de teren de pe dealul aflat în fața Hotelului Parc. Este vorba de locul numit ”Dosul Monesei”. Primarul comunei, Ioan Herbei, ne-a declarat că o porțiune din teren aparține lui Coloman Edeleni, care a fost de acord cu redeschiderea pârtiei înainte ca Primăria să ajungă la o înțelegere pentru un schimb de proprietăți sau pentru achiziționarea suprafeței. „Pentru că o porțiune de teren nu ne aparține, nu am putut să autorizăm pârtia, dar acest lucru se va întâmpla cel târziu până în iarna viitoare. Vor mai fi necesare unele lucrări pentru mutarea unor stâlpi de electricitate, dar și amplasarea de indicatoare către pârtie”, a declarat edilul.

Primarul spune că pârtia este utilizabilă în acest moment și este acoperită cu un strat consistent de zăpadă. ”Îi îndemnăm pe turiști să urce pe deal și să se bucure de această pârtie, chiar dacă ea nu este deschisă oficial. Singurul inconvenient este că nu avem telecabină, astfel că trebuie urcat dealul pe jos”, a spus primarul.

Pârtia este suficient de lată, în cel mai îngust loc având o deschidere de aproape 40 de metri.

Pistă de săniuș

În paralel cu pârtia de schi, Primăria Moneasa a amenajat și o pistă de săniuș, cu o lungime de 120 de metri, astfel că turiștii care se dau cu sania nu se intersectează cu cei care folosesc schiurile.

”Planurile noastre sunt ca în următorii ani să dezvoltăm acest tip de activitate, cu ajutorul unor proiecte mai mari, pentru că o stațiune montană nu poate crește dacă nu are și pârtie de schi”, spune primarul.

Interes pentru stațiune

În acest moment, în Moneasa se află aproape o mie de turiști, gradul de ocupare al locurilor de cazare fiind de peste 50 la sută. De altfel, primarul spune că 2018 a fost anul cu cea mai mare creștere a numărului de turiști, datorită programului guvernamental prin care bugetarii au primit tichete de vacanță. Astfel, se estimează că în 2018 gradul mediu de ocupare va fi de 65 la sută, față de 50 la sută în anii anteriori.

Moneasa, care și-a redobândit în 2013 statutul de staţiune balneo-climaterică (titlu pierdut în anii ’90) are în acest moment aproximativ 1.700 de locuri de cazare în hoteluri, pensiuni, vile şi o tabără pentru copii.

Perla Apusenilor

Moneasa a fost declarată pentru pirma dată staţiune balneară în 1886, printr-o decizie a Ministerului de Interne Imperial de la Viena. Supranumită “Perla Munţilor Apuseni”, stațiunea are ape termale bicarbonatate, calcice, magnezice şi sodice, fiind considerate bebefice în tratamentul afecţiunilor sistemului nervos central şi periferic, sistemului locomotor, în tratarea reumatismului sau a unor afecţiuni ginecologice.

Pârtia de la Șiria

Un alt loc din județ unde se poate profita din plin de zăpadă este Șiria, unde a fost amenajată, în toamnă, o pârtie de săniuș și schi. Aceasta se află pe primul deal din intersecția semaforizată cu drumul județean spre Arad. Pârtia este lungă de 400 metri și are o lățime de până la 50 de metri. Se poate ajunge la ea pornind de la Căminul Cultural sau de la supermarketul aflat la baza dealului.