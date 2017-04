Două roți, două pedale și multă adrenalină pe poteci de munte

Vorbim de ciclismul montan, un sport care necesită echipament adecvat, anduranță, tehnică și mult curaj, deoarece vorbim de un concurs ce se desfășoară pe o porțiune de 23 de kilometri, pe poteci de munte (cu urcări și coborâri aferente), respectiv 800 metri diferență de nivel. Concursul intitulat „Liman Bike Race”, care a ajuns deja o tradiție în acest domeniu, ajuns la a XII-a ediție, se va desfășura duminică, 28 mai, de la ora 11:00, în Munții Poiana Ruscă. Mai exact, participanții se vor întâlni la Complexul turistic Valea lui Liman, comuna Tomești, județul Timiș (dacă vii dinspre Timișoara sau Arad poți folosi autostrada A1 și în aproximativ 1h și 30 de minute ești la start). La concurs vor participa atât sportivi din România, cât și de peste hotare. La acest concurs nu este percepută taxă de participare, competiţia fiind accesibilă tuturor vârstelor.

Categoriile de participanți și kilometri

Iată categoriile propuse de organizatori: Kids – sub 10 ani; Young – 10-13 ani; Junior – 14-17 ani; Senior 18-34 ani; Veteran – peste 35 ani; ELITE – profesioniști. Traseele sunt adaptate vârstei concurenților: categoria sub 10 ani are un traseu scurt (în zona start/finish); categoria 10-13 ani are un traseu cu o lungime de aproximativ 6-7 km; categoriile 14-17 ani, 18-34 ani și peste 35 ani vor pedala 23 de km cu o diferență de nivel de 800 metri, acesta fiind un traseu foarte tehnic; categoria ELITE va face traseul de două ori (23+23 km).

Cum să te înscrii și unde

Înscrierea se face online și la fața locului până la ora 10:45. Concurenții sub 10 ani vor veni însoțiți de un părinte, iar cei sub 18 ani vor avea nevoie de acordul scris al unui tutore. Premiile vor fi în obiecte specifice, vouchere oferite de sponsori, dar și bani. Cazarea se poate face fie la: Hotel Valea lui Liman, Pensiunea Foișor Temerești, Hanul lui Bogdan Făget, fie la cort în apropierea zonei de start în locuri private sau la liber.

Dacă îți place, musai să vii!

„Noi zicem că dacă îți place să pedalezi trebuie MUSAI să iei startul în acest concurs! Va fi garantat o experiență de neuitat, oferită de organizatori pe GRATIS plus un gulaș delicios la sfârșit. Când vii la Valea lui Liman, te deconectezi intrând într-un cadru natural feeric și vei trăi poate, de ce nu, aventura vieții tale”, au declarat organizatorii competiției. Pentru înscrieri și mai multe informații accesați linkul.