Drake doboară recordul deținut de Beatles

Potrivit revistei de specialitate Billboard, cele 25 de cântece ale noului album al rapperului Drake, ”Scorpion”, apar pe lista Hot 100, iar 7 dintre ele se poziţionează între primele 10.

”Nice for What” conduce clasamentul, urmat de ”Nonstop”, în timp ce podiumul este completat de ”I Like It”, al artiştilor latino Cardi B, Bad Bunny şi J Balvin, piesa care a fost detronată de pe primul loc de hitul rapperului canadian.

Pe de altă parte, ”Scorpion” a devenit săptămâna aceasta primul album care atinge cifra de 1 miliard de reproduceri într-o singură săptămână.

Notorietatea acestui album a dus la doborârea recordului stabilit de Beatles, în 1964, când printre primele zece piese incluse pe lista Hot 100 au apărut melodiile ”Can’t Buy Me Love”, ”Twist and Shout”, ”She Loves You”, ”I Want to Hold Your Hand” şi ”Please Please Me”.

