Drogurile, pedepsite blând la Arad

Chiar dacă „vând moarte”, traficanţii de droguri din Arad scapă uşor. Asta ar putea fi concluzia după ce judecătorii Tribunalului Arad au dat sentinţa în dosarul care a început odată cu demararea operaţiunii „Şoricioaica”. În luna august a anului trecut, procurorii DIICOT Arad, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară de la Crima Organizată din Arad, au efectuat mai multe percheziţii la persoane suspectate de trafic de droguri. Practic, anunţau atunci cei de la DIICOT, era vizată o grupare care vindea drogul denumit „şoricioaica” în special în cartierul Checheci. „Procurorii DIICOT – BT ARAD, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO ARAD, au efectuat un număr de 11 percheziţii domiciliare, ocazie cu care au fost găsite şi ridicate cantităţi de pastile ecstasy, cannabis şi un număr de 4.500 de doze de substanţe psihoactive destinate comercializării, precum şi importante sume de bani în lei şi în valută. La sediul DIICOT – BT ARAD au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 9 persoane”, anunţau atunci anchetatorii. Justiţia şi-a urmat cursul, procurorii întocmind rechizitoriul şi trimiţându-i în judecată pe şapte dintre cei aduşi la audieri, respectiv cinci femei şi doi bărbaţi.

Sentinţă blândă

După numai patru înfăţişări, Tribunalul Arad a venit şi cu sentinţa în cazul celor şapte traficanţi de droguri. Numai că, surpriză!, nici măcar unul dintre ei nu a ajuns după gratii. Şi asta pentru că judecătorii au decis că toţi vor fi condamnaţi la pedepse cu suspendare. Cu toate că procurorii DIICOT i-au acuzat pe cei şapte de constituirea unui grup infracţional organizat, Tribunalul Arad a decis să îi achite pentru această infracţiune. Aici există două variante: ori rechizitoriul procurorilor nu a fost întocmit ca la carte, ori judecătorii au apreciat că nu există suficiente probe care să confirme constituirea de grup infracţional organizat.

Dar să vedem condamnările pe care Tribunalul le-a decis în acest dosar: Ioan Gligor, condamnat la zece luni de închisoare pentru trafic cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată; Sorin Gligor, condamnat la nouă luni de închisoare pentru trafic cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată; Mariana Lucaci, condamnată la un an şi jumătate pentru trafic de droguri de mare risc şi la nouă luni pentru trafic cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată, rezultând o pedeapsă de un an şi nouă luni; Ileana Covaci, condamnată la nouă luni de închisoare pentru trafic cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată; Ana-Graţiana Covaci, condamnată la nouă luni de închisoare pentru trafic cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată; Lavinia Dumbra, condamnată la nouă luni de închisoare pentru trafic cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată; Catiţa Lucaci, fostă Lipitor, condamnată la nouă luni de închisoare pentru trafic cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată. Trebuie precizat faptul că toate pedepsele sunt cu suspendare. În plus, judecătorii au decis să confişte de la infractori diferite sume cuprinse între 40 şi 4.000 de lei, sume provenite din traficul de droguri, dar şi sute de grame de substanţe psihotrope descoperite în urma pecheziţiilor. Totodată, toţi inculpaţii sunt obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii.

Revin pe stradă

În timp ce judecătorii arădeni îi lasă liberi pe traficanţii de droguri, pe aceleaşi străzi din Checheci unde „şoricioaica” a făcut zeci, sute de victime, apare un nou drog sintetic foarte dăunător sănătăţii. Este vorba despre aşa-zisul drog „şobolan”. Pe diferite pagini de internet au apărut imagini groaznice, în care tineri îşi pierd efectiv cunoştinţa de la acest drog şi ajung să zacă pe marginea drumului. Iar traficanţii, dacă văd că scapă basma curată, cu toate că au fost prinşi cu drogurile în casă, continuă să vândă diferite substanţe care, mai devreme sau mai târziu, vor avea efecte groaznice asupra tinerilor din Arad, principalii consumatori de astfel de substanţe. Pentru că trebuie precizat, potrivit informaţiilor de pe piaţă, aceste aşa-zise droguri sunt mai ieftine decât stupefiantele clasice. Aşadar, sunt accesibile tuturor.

Nu este definitivă

Sentinţa Tribunalului Arad, prin care traficanţii de droguri au fost lăsaţi liberi, nu este definitivă. Aceasta poate fi atacată cu apel. Procurorii au făcut deja această mişcare, urmând ca procesul să continue la Curtea de Apel Timişoara. Numai că, probabil, dosarul va primi termen de abia în toamnă, după vacanţa judecătorească. Până atunci, traficanţii pot vinde alte mii de doze de stupefiante pe străzile din Checheci.