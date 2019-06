Drum nou în judeţ: de la Grăniceri la Pilu

Un drum de pământ, lung de aproape şapte kilometri, va lua fiinţă în curând între localităţile Grăniceri şi Pilu. Conducerea Consiliului Judeţean Arad îşi continuă strategia pe care şi-a propus-o în privinţa modernizării infrastructurii rutiere. Cei doi vicepreşedinţi ai instituţiei, Sergiu Bîlcea şi Răzvan Cadar, au efectuat miercuri o vizită de lucru pe şantierul aflat între localităţile Grăniceri şi Pilu, acolo unde un drum de pământ va fi transformat într-o şosea modernă. Investiţia este realizată din fondurile proprii ale CJA şi ar putea fi finalizată în acest an, chiar dacă termenul din contract este anul viitor. „Suntem convinşi că societatea care a câştigat licitaţia va finalizat şoseaua în acest an. Eventual, pentru anul viitor ar putea rămâne de făcut mici retuşuri, cum ar fi accesele la gospodării sau alte lucrări mici”, a spus Bîlcea. „Drumul aşa cum a fost până acum nu era utilizabil, deci vom avea practic o rută nouă. În lungime de 6,5 kilometri, drumul Grăniceri – Pilu este realizat din fondurile Consiliului Judeţean. Pe lângă utilitatea pentru cetăţenii din zonă, oferim o rută alternativă între Arad şi frontiera Vărşand, mai scurtă cu 15 kilometri. Ruta Arad – Chişineu Criş -Vărşand, destul de aglomerată, are 64 de kilometri, ruta Arad – Curtici – Sânmartin – Grăniceri – Pilu va avea aproximativ 47 de kilometri”, a mai declarat Sergiu Bîlcea.

„Această lucrare ne va scoate cumva din anonimat. Pentru că, până acum, Grăniceriul era capăt de drum. Acum va fi o intersecţie de drumuri, între Vărşand şi Arad. Mai departe, dacă vom intra în Schengen, Grăniceriul va avea o nouă legătură importantă, cu localitatea Elek din Ungaria”, a spus şi Claudiu Bătrânuţ, primarul localităţii de la graniţă.