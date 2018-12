Drumul Arad-Şiria-Pâncota-Buteni, blocat în licitaţii

Drumul Arad-Şiria este cel mai cunoscut din judeţul nostru. Şi nu pentru că ar fi un exemplu de drum, ci din cauza stării precare în care se află. Denivelări, gropi, acostamente rupte, toate defectele unui drum prost se găsesc pe acestă porţiune de drum. Cum şoseaua este una foarte lungă, reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad au spus, de nenumărate ori, că nu au fondurile necesare pentru modernizarea drumului. Însă fondurile europene au fost ca o gură de aer pentru CJA. Anul acesta, în cadrul POR 2014-2020, Consiliul Judeţean a depus un proiect cu finanţare europeană care îşi propune modernizarea drumului Arad-Şiria, dar şi continuarea acestuia, până la Pâncota şi, mai departe, spre Buteni. O lungime totală de peste 60 de kilometri şi o valoare estimată a lucrărilor de aproximativ 30 de milioane de euro. Bani europeni nerambursabili. Proiectul a trecut de filtrele de selecţie, iar Consiliul Judeţean a semnat contractul de finanţare pentru lucrare. Numai că un asemenea contract nu îţi garantează faptul că birocraţia nu poate pune în pauză un proiect de asemenea amploare.

Nu e plăcut de ANAP

În cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, a anunţat, cu regret, că modernizarea drumului Arad-Şiria-Pâncota-Buteni nu a ajuns încă nici măcar în faza de licitaţie. Şi asta pentru că funcţionarilor de la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice nu le-a… plăcut anunţul de licitaţie întocmit de CJA. „Am decis să nu mai mergem strict pe preţul cel mai mic în cazul acestei lucrări. Şi asta pentru că sunt firme de apartament care pot veni cu un preţ foarte mic, pot câştiga licitaţia, intră în insolvenţă şi ne putem lua adio de la modernizarea drumului. Drept urmare, am solicitat ca, în anunţul de licitaţie, să fie oferit punctaj şi pentru perioada de finalizare a lucrării. În acest fel, am dorit să avem un constructor care să se mobilizeze şi să ducă lucrarea la bun sfârşit într-un termen scurt. Iar aici nu am solicitat un număr mare de puncte, doar 20 din 100. Restul punctelor se împărţeau între preţul solicitat, 60 de puncte, şi perioada de garanţie a drumului, 20 de puncte. Din păcate, cei de la ANAP nu au fost de acord cu solicitarea noastră şi au spus că termenul de finalizare a lucrării nu poate fi punctat. Aşa că ne-au trimis anunţul de licitaţie înapoi, să îl refacem. Am schimbat punctajul şi am scos varianta referitoare la termenul de finalizare. În schimb, am solicitat un termen de garanţie de 7 ani de zile pentru lucrare, după care am retrimis licitaţia înapoi spre ANAP, pentru aprobare. Nici de această dată nu am avut succes. Cei de la ANAP au spus, citez, «că noi vrem să ne reparăm drumurile judeţene pe banii constructorului, de aceea am cerut atât de multă garanţie». Drept urmare, am primit, a doua oară, licitaţia înapoi, pentru refacere. Acum am trimis-o a treia oară. Am scos şi cererea privind garanţia. Suntem curioşi dacă ni se aprobă sau nu”, a detaliat Iustin Cionca.

Stăm cu banii

Veştile nu sunt tocmai bune pe Arad-Şiria-Pâncota-Buteni. După ce va fi aprobată de ANAP (dacă va fi aprobată), licitaţia va mai dura câteva luni de zile. Sperăm ca, după finalizarea ei, să nu se ajungă la contestaţii şi procese în instanţă. Pentru că, dacă se va întâmpla aşa, există o mare posibilitate să ratăm proiectul european. Sau să îl finalizăm prin 2025. Dacă, însă, totul va decurge fără piedici, lucrarea ar putea începe cândva în prima parte a anului viitor.