Drumul Nădab-Zărand-Seleuş intră în modernizare

Şoseaua care leagă localităţile Nădab, Cintei, Zărand şi Seleuş va fi modernizată. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, Sergiu Bîlcea, a anunţat că a fost deja semnat contractul pentru acest proiect, iar de acum se trece la treabă. „Vorbim despre un contract care are în vedere atât întocmirea proiectului tehnic, cât şi execuţia lucrărilor. În perioada imediat următoare se va lucra la proiectul tehnic şi la obţinerea avizelor necesare, urmând ca din primăvara viitoare să se înceapă, efectiv, modernizarea drumului”, a spus Bîlcea. Şoseaua respectivă are o lungime de aproximativ 19 kilometri şi se înscrie în lista drumurilor proaste ale judeţului nostru. „Acest drum a fost făcut în anii ’60, iar de atunci nu a mai fost modernizat niciodată”, a declarat vicepreşedintele CJA. Valoarea lucrării este de 19 milioane de lei. În ceea ce priveşte sursa finanţării, acest drum a fost inclus pe lista proiectelor finanţate prin PNDL. Numai că CJA a decis transferarea finanțării pe Programul Operațional Regional, pe fonduri europene, pentru că acest tronson îndeplinește condițiile de eligibilitate. „Sperăm să primim finanţare de la Guvern, prin PNDL, pentru alt drum, dacă am identificat fonduri europene pentru şoseaua Nădab-Seleuş. Ne-am gândit la modernizarea drumului Şepreuş-Cermei-Vasile Goldiş sau a şoselei din Gurahonţ şi Buteni”, a mai punctat Bîlcea. Termenul de finalizare a lucrării este anul 2020, dar vicele de la Judeţ le-a cerut reprezentanţilor constructorului să facă tot posibilul pentru a termina modernizarea drumului până la finalul anului 2019.

Revine Inteco

În ceea ce priveşte constructorul care a câştigat această licitaţie, acesta este Inteco Holding SRL, societatea controlată de omul de afaceri Ovidiu Palcu. După câţiva ani, timp în care s-a „rupt” de la contractele cu instituţiile statului din Arad, firma care a avut nenumărate cu CJA se întoarce în forţă şi prinde un contract important. Întrebat dacă el crede că societatea va respecta termenele, ţinând cont de trecutul nu tocmai „glorios” care o recomandă, Sergiu Bîlcea a spus: „eu cer firmelor, indiferent de cum se numesc, să respecte termenele şi cerinţele noastre. Dacă vorbim despre acest contract, firma ar trebui să fie atentă la termene, pentru că vorbim despre fonduri europene. Iar acest lucru înseamnă că nu doar Consiliul Judeţean va face verificări, ci şi alte instituţii şi organe vor fi cu ochii pe acest proiect”.