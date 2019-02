Drumul Sintea Mare-Şepreuş intră în modernizare

ARAD. Drumul care leagă Sintea Mare de Şepreuş va intra în modernizare. Anunţul a fost făcut de Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, care a participat la Şepreuş la o întâlnire cetăţenească. Aproximativ 150 de locuitori ai comunei au venit să stea de vorbă cu Cionca şi cu vicepreşedintele CJA, Sergiu Bîlcea, despre problemele din zona Şepreuşului. Iar una dintre cele mai arzătoare probleme, respectiv starea drumului spre Sintea Mare, şi-a găsit rezolvare. Lucrările de modernizare vor începe în această primăvară.

„Județul Arad se dezvoltă prin fonduri europene, în lipsa alocărilor necesare de la bugetul de stat. Eu cred cu fermitate că banii arădenilor trebuie să rămână, în mare măsură, acasă, la Arad. Este al treilea an când Consiliul Județean nu primește de la bugetul de stat niciun leu pentru investiții, iar anul trecut am primit zero lei din TVA-ul colectat de la firmele din Arad. Nu este normal să se întâmple asta, dar avem norocul că știm să scriem proiecte europene și am adus din fonduri europene banii pe care ni i-a luat Bucureștiul”, a declarat Cionca.

Prezentarea proiectelor

În ceea ce îl priveşte pe Sergiu Bîlcea, acesta a făcut o prezentare a proiectelor de modernizare a infrastructurii care vor fi realizate în această perioadă la nivel judeţean. „Valoarea lucrărilor este de 805 milioane lei, dintre care 561 de milioane lei din fonduri europene, 131 de milioane lei din banii Consiliului Județean și 113 de milioane lei de la Guvern. Drumul Sintea Mare-Șepreuș nu va fi reparat, ci modernizat! Asta înseamnă că lucrăm la structura drumului, facem o lucrare de calitate, inclusiv la șanțuri. Intervenim la baza drumului. Garanția lucrării este de cinci ani”, a spus Bîlcea.

Datele drumului

În ceea ce priveşte drumul Sintea Mare-Şepreuş, acesta are o lungime de peste 14 kilometri, iar lucrările care urmează să fie realizate sunt frezarea drumului existent, refacerea structurii, două straturi de asfalt, cinci podețe, refacerea sensului giratoriu din Șepreuș, accesele la proprietăți şi podețe noi în localitate.