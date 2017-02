Dueluri atractive în Olimpiada elevilor la baschet

Săptămâna viitoare sunt programate semifinalele şi finalele. Echipele câştigătoare ale etapei județene vor reprezenta județul Arad la etapele zonale astfel: Fete – 3-4 martie 2017, județul Alba şi Băieți –10-11 martie 2017, județul Alba.

REZULTATE

Miercuri, 15.02.2017 – Sala Liceului cu Program Sportiv (Str. Buziaș – cartier Bujac)

09:00 (băieți – gr. B) Liceul cu Program Sportiv Arad – Liceul ”Sever Bocu” Lipova 57-4

09:45 (fete – gr. A) Liceul ”Sever Bocu” Lipova – Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Pecica 2-32

10:30 (băieți – gr. B) Lic. Teoretic ”J. G. Tajovsky” Nădlac – Liceul ”Sever Bocu” Lipova 26-6

11:15 (fete – gr. A) Lic. Teoretic ”G. Lazăr” Pecica – Lic. Teoretic ”J. G. Tajovsky” Nădlac 18-26

12:00 (băieți – gr. B) Liceul cu Program Sportiv Arad – Lic. Teoretic ”J. G. Tajovsky” Nădlac 64-23

12:45 (băieți – gr. B) C. N. ”Moise Nicoară” Arad – Liceul ”Sever Bocu” Lipova 47-1

13:30 (fete – gr. A) Liceul ”Sever Bocu” Lipova – Lic. Teoretic ”J. G. Tajovsky” Nădlac 0-34

14:15 (băieți – gr. B) Lic. Teoretic ”J. G. Tajovsky” Nădlac – C. N. ”Moise Nicoară” Arad 6-41

Joi, 16.02.2017 – Sala Liceului cu Program Sportiv (Str. Buziaș – cartier Bujac)

09:00 (băieți – gr. A) C. N. ”Vasile Goldiș” Arad – C. N. ”Elena Ghiba Birta” Arad 21-40

09:45 (fete – gr. B) C. N. ”Elena Ghiba Birta” Arad – C. N. ”Preparandia D. Țichindeal” Arad 19-38

10:30 (băieți – gr. A) C. N. ”Preparandia D. Țichindeal” Arad – Col. ”Csiky Gergely” Arad 66-46

11:15 (fete – gr. B) Colegiul Economic Arad – Lic. Teoretic ”A. M. Guttenbrunn” Arad 28-29

12:00 (băieți – gr. A) C. N. ”Vasile Goldiș” Arad – C. N. ”Preparandia D. Țichindeal” Arad 18-44

12:45 (fete – gr. B) Colegiul Economic Arad – C. N. ”Preparandia D. Țichindeal” Arad 16-43

13:30 (băieți – gr. A) C. N. ”Elena Ghiba Birta” Arad – Colegiul ”Csiky Gergely” Arad 47-30

14:15 (fete – gr. B) C. N. ”Elena Ghiba Birta” Arad – Lic. Teoretic ”A. M. Guttenbrunn” Arad 27-12

Marți, 21.02.2017 – Sala Liceului cu Program Sportiv (Str. Buziaș – cartier Bujac)

Semifinale băieți

11:00 A1 – B2

12:00 A2 – B1

Vineri, 24.02.2017 – Sala Liceului cu Program Sportiv (Str. Buziaș – cartier Bujac)

10:00 FINALA FETE – A1-B1

11:00 FINALA MICĂ BĂIEȚI

12:00 FINALA MARE BĂIEȚI