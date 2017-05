Conştient că mai are de lucru, sportivul legitimat la CS Municipal are ca obiectiv prezenţa la Universiadă: „Am avut puţină vacanță şi acum încep să-mi revin uşor, fiindcă urmează o perioadă de antrenamente intense pentru Universiada din Taipei din august. Va fi o bătălie mare pentru un loc în echipă, dar muncesc şi trag tare să fiu din nou sub tricolor”.