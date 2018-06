După motocicliste, hop și biciclistele!

Nu vor decât să-i îndemne pe oameni să facă mișcare, pentru că aceasta este benefică pentru sănătate, indiferent de vârstă. Zeci de bicicliste între 5 și…ani au ținut să participe, adoptând „recuzita” motociclistelor, care, dealtfel, din solidaritate, au și avut reprezentante la adunarea de pe platoul din fața Palatului administrativ. În plus, unele dintre participante au marcat și sărbătoare religioasă, purtând coronițe de sânzâiene. Frumoasele posesoare și (mai mult sau mai puțin utilizatoare) ale mijloacelor de locomoție nepoluante au fost conciliante și cu cei care fac politică, i-au lăsat pe cei de la USR să adune semnături pentru campania „Fără penali”. Au și precizat că domnii respectivi nu fac parte dintre organizatori, iar inscripția „Fără penali” de pe tricourile lor nu are nicio legătură cu manifestarea, că nici măcar „penalilor” nu li se interzice să circule cu bicicleta. Desigur, nu la paradă, pentru că aceasta este rezervată exclusiv doamnelor și domnișoarelor, indiferent că fac sau nu fac, în viața de toate zilele, politică. La urma urmei, politica este ca și mersul pe bicicletă, nu se poate uita și, dacă te ții bine în șa, ai toate șansele de reușită dacă nu îți pică lanțul (pardon, cătușele, că nu mai suntem ân vremile ocnei). Pe scurt, o acțiune reușită, care a „colorat” puțin peisajul cenușiu al Aradului, sub atenta supraveghere a polițiștilor locali, rutieri și a jandarmilor. Sperăm că nu le-au amendat pe frumoasele militatante pentru mișcare în aer liber pentru că, așa cum ne-au mărturisit înainte de a începerea plimbării prin oraș, nu prea au avut cum să ruleze pe marcajele cu vopsea care au pretențioasa titulatură de piste de biciclete.