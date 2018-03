După, “Totul despre sex”, vrea să fie guvernator

Actriţa şi-a anunţat candidatura printr-o înregistrare video, în care apare alături de partenera sa de viaţă, activista americană Christine Marinoni, cu care s-a căsătorit în 2012. Militantă pentru drepturile comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali), Cynthia Nixon este foarte implicată şi în cauza şcolilor publice şi şi-a exprimat regretul că „jumătate dintre copiii statului New York trăiesc sub limita sărăciei”. „Iubesc New York-ul şi nu mi-aş imagina să trăiesc în altă parte, dar lucrurile trebuie să se schimbe”, a mai spus Nixon.

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 martie 2018