După trei puncte la Pandurii

UTA merge, sâmbătă, la Târgu Jiu, pentru meciul cu Pandurii. Partida se va desfășura de la ora 11, pe un teren sintetic, așa că nu sunt prea multe necunoscute pentru fotbaliștii arădeni.

Din păcate, doi jucători sunt accidentați, lucru care îi dă bătăi de cap lui Laszlo Balint. Antrenorul UTA-ei nu se va putea baza pe Bustea, dar mai ales Stancu, ambii urmând să lipsescă în următoarele cel puțin patru meciuri.

Ce spune Balint…

Antrenorul UTA-ei a fost atent la detalii, urmărind Pandurii în mai multe jocuri.

„Am încercat să analizăm puțin adversarul, am transmis câteva informații și băieților. Cu tot respectul pentru adversar, UTA este 100% mai bună decât Pandurii în acest moment, dar trebuie să ne ridicăm la un nivel foarte bun pentru a reuși să depășim agresivitata și ambiția cu care joacă echipa adversă. Ne dorim să recuperăm punctele pierdute săptămâna trecută, în meciul cu Mioveni, să ne revanșăm față de suporteri, pentru că ne simțim cumva datori față de ei. Trebuie să reașezăm echipa pe acest drum de menținere în plutonul fruntaș, iar asta nu se poate face decât aducând la Arad cele trei puncte puse în joc. Pe de altă parte, trebuie să spun că absența lui Stancu este o pierdere mare pentru noi, pentru că e un jucător care se pliază perfect pe filosofia mea de joc. În locul său va juca Tomozei în perioada următoare. Bustea va lipsi și el, are nevoie de o perioadă de două – trei săptămâni de repaus. Nu a fost complet refăcut, a jucat și a resimțit, din nou, dureri, așa că va sta acum. De la mijloc în sus avem variante, însă în apărare nu prea, de aceea nu risc să fac improvizații, pentru că ne-ar putea costa” – a declarat Laszlo Balint.

La UTA nu există titulari

Ultimul sosit la UTA, Ioniță a marcat cu CS Mioveni, iar cum a vorbit în premieră:

„Ne așteaptă un joc important la Târgu Jiu, pe care trebuie să-l câștigăm. Îl vom câștiga, pentru că dacă vrem să fim cu adevărat în față, trebuie să tratăm orice meci la victorie. La UTA nu are nimeni locul de titular asigurat, fiecare trebuie să dea totul zi de zi, săptămână de săptămână, meci de meci, pentru a juca în primul unsprezece” – a spus Ioniță.