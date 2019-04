„Dușuri reci” cu bihorenii

Bihorenii s-au impus cu scorurile de 19-3 (4-0, 6-2, 4-1, 5-0) și 11-2 (2-1, 5-0, 2-1, 2-0), din lotul lor făcând parte și doi poloiști formați la Arad,

Robert Gergelyfi și Levente Vancsik.

Cu o etapă rămasă de disputat, CSM Oradea are 75 puncte și se păstrează în lupta pentru ocuparea locului doi înaintea playoff-ului, în timp ce AMEFA a rămas cu 13 puncte, pe penultimul loc, urmând a evolua în play-out.

În celelalte meciuri ale etapei cu numărul XVII: Corona Sportul Studențesc vs. Dinamo 14-5 și 9-7, Steaua vs. CSM Tg. Mureș 20-4 și 18-3 și Rapid vs. Poli Cluj-Napoca 13-8 și 18-11.

Ultima rundă, programată la sfârșitul acestei săptămâni, propune iubitorilor acestui sport din orașul nostru o nouă „dublă”, la Arad sosind Steaua.