„E primul derby ca jucător, un vis împlinit. Îmi doresc foarte mult să batem la Timişoara. Avem o amărăciune în vestiar, datorită rezultatelor slabe şi a restanţelor salariale. Am colegi care se gândesc la memorii, sunt cu psihicul la pământ. Tragem speranţe că se vor rezolva problemele, pentru a ne sta gândul doar la fotbal. Un lucru pot promite, echipa va avea atitudine şi ambiţie în acest joc. Suntem conştienţi că un eşec la Timişoara ar fi o catastrofă. Mister ne motivează şi cu caseta acelui memorabil Poli – UTA 3-4 din urmă cu 16 ani, cu 45 000 de oameni în tribune, printre care eram şi eu. Aveam 11 ani atunci. Am înţeles că şi galeria vrea să poarte o discuţie cu noi înaintea acestui joc, pentru a ne da un plus de moral” – a spus Ciprian Rus.