E rost de puncte pentru divizionarele C arădene

La concurenţă, sâmbătă, de la ora 15, două divizionare C joacă pe teren propriu. La Cermei, gazdele ţintesc a doua victorie consecutivă în acest sezon, în faţa imprevizibilei Cetate Deva. După succesul de la Galda, preşedintele Petre Bulza a spus: „Îl susținem necondiționat pe antrenorul Radu Anca. Și la bine și la rău. Suntem pe locul 6 și putem rămâne liniștit acolo sau, poate, chiar să mai urcăm puțin”.

La Chişineu Criş, lumea încearcă să uite eşecul nemeritat de la Dumbrăviţa. Şi cum poate altfel, decât printr-un succes în disputa cu Industria Galda. Chiar şi fără golgeterul Modan (accidentat) şi cu Pavel, incert, băieţii pregătiţi de Adi Abrudean au suficiente argumente pentru a-şi trece în cont cele trei puncte.

Tot sâmbătă, liderul seriei, merituoasa Şoimii Lipova are parte de un examen dificil sub Furnale, în faţa unei echipe pătimaşe, cu suporteri aşişderea. Antrenorul Flavius Sabău are o singură absenţă (Calvin-suspendat), dar speră să găsească cea mai bună soluţie de înlocuire pentru faza defensivă.

În fine, prima care intră pe gazon în etapa a 9-a – vineri, ora 15 – este Naţional Sebiş, în deplasarea din Cetatea Unirii. Trupa lui Călin Cojocaru are moralul ridicat după seria de trei succese, în timp ce la Alba Iulia apele sunt tulburi, echipa adunând cinci jocuri fără victorie. Extrem de mult pentru o echipă ce şi-a anunţat intenţiile de promovare la începutul sezonului.