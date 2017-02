E vremea meciurilor amicale

Iată câteva rezultate: Lunca Teuz Cermei – Naţional Sebiş 2-1 (goluri: Cotoc, Suslak vs Mihuţa); Luceafărul Oradea – Crişul Chişineu Criş 4-1 (Modan); UTA Under 19 – Voinţa Mailat 1-0 (Mager); UTA Under 17 – CSU Craiova 2-1 (Gruescu-2); Semlecana Semlac – Victoria Felnac 0-1 (R. Popa); Progresul Pecica – Victoria Felnac 1-0 (V. Fritea); Semlecana Semlac – Progresul Pecica 0-1 (Huţanu); UTA II – Şoimii Lipova 2-1 (Ghergar, Covaci vs Vasinc); UTA Under 19 – Vulturii Socodor 0-1 (Molcuţ); CS Ineu – Victoria Zăbrani 2-1 (Ţirban, Gligor vs Zele); Unirea Sântana – CS Dorobanţi 6-0 (A. Ginghină-2, Capătă, Stanciu, Vidac şi Cl. Popa); Păulişana Păuliş – Voinţa Mailat 3-0 (D. Calancea-2, D. Popa); Frontiera Pilu – Voinţa Macea 3-2.