Echipa emisiunii “România, te iubesc!”, față în față cu arădenii

După 330 de episoade în 10 ani, după sute de reportaje, anchete și investigații, Paula Herlo, Rareș Năstase, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul Angelescu și Cristian Leonte au hotărât că e timpul ca materialele lor să fie puse într-o carte. E felul lor de a marca acest an al centemarului. “Sunt ultimii noștri 10 ani de meserie și probabil un început pentru următorii 10 cel puțin. O să regăsiți aici tot ce am semnat noi de-a lungul a celor 10 ani, campaniile care au schimbat legi, care au ajutat sistemul sanitar din România. Din punctul meu de vedere, cartea asta ar trebui să fie un manual la care să ne raportăm noi toți, să privim în trecut prin intermediul ei peste 10-20 de ani și să ne gândim și să ne mulțumim că nu mai trăim ce trăim astăzi. Din păcate, cartea nu este una veselă, e toată realitatea pe care noi am trăit-o în ultimii 10 ani cu toții și e ceea ce am experimentat noi ca jurnaliști de-a lungul celor 10 ani.”, spune Paula Herlo.

Cartea „România, te iubesc!“, bestseller Humanitas la Gaudeamus 2018, dezvăluie cum s-a ajuns la unele subiecte, cum s-au desfășurat campaniile, cine sunt personajele din spatele poveștilor și mai important poate, ce s-a ales de personajele poveștilor, cum au evoluat ele și unde sunt astăzi. “Această carte este o parte din viața noastră și din sufletul nostru pentru că noi punem foarte mult suflet în materialele pe care le facem și cred că simțiți asta atunci când vă uitați din partea cealaltă către noi.”, mărturisește Alex Dima.

În urma reportajelor din cei 10 ani de emisiune, s-au schimbat legi, s-au salvat oameni, păduri, râuri, au fost închiși oameni, Paula Herlo a înființat chiar Registrul Donatorilor de Celule Stem, a schimbat legea adopțiilor și multe altele. Au schimbat România în bine și încă o fac cu speranța că vor reuși o schimbare de mentalitate și de comportament.

Finalul evenimentului a fost marcat de o sesiune de autografe. Turneul de lansare a cărții continuă zilele acestea în Timișoara, Oradea, Cluj, Sibiu, Brașov și București.